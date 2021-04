Primeros 100 días de Biden: recuperación de la economía y exitosa campaña de vacunación – Télam

El veterano dirigente tom las riendas de un pas que haca meses se haba convertido en el epicentro de la pandemia

Cuando Joe Biden asumi la Presidencia en Estados Unidos nadie habl de una luna de miel, las crisis econmica y epidemiolgica eran demasiado urgentes y el clima de violencia poltica ya haba hecho correr sangre; por eso, al acercarse sus primeros 100 das de Gobierno el balance de poltica nacional es positivo, anclado en una masiva inyeccin de dinero para recuperar la economa y una exitosa campaa de vacunacin.

Biden se puso dos prioridades cuando asumi: garantizar una recuperacin econmica que no se limite a las flexibilizaciones de las restricciones por la pandemia y que sea sostenible con un ojo puesto en la competencia internacional, y contener el brote de coronavirus, una meta tica en el pas con ms contagios y muertos del mundo, pero tambin un requisito para esa recuperacin.

La mayor victoria del Presidente que destron a Trump fue una exitosa campaa de vacunacin contra el coronavirus.

Para lo primero consigui aprobar con el apoyo de las bancadas oficialistas el mayor paquete estmulo de la historia moderna del pas, valuado en 1,9 billones de dlares -el equivalente al PIB de Italia en 2020-, y negocia para sumarse una nueva victoria con su ambicioso plan de infraestructura que costar otros dos billones.

Sin apoyo republicano

La oposicin republicana rechaz ambos planes por considerarlos muy caros y Biden les respondi con otra serie de propuestas que sorprendi a propios y ajenos y que comenz a alejar al mandatario de la imagen conservadora que supo cultivar dentro del Partido Demcrata.

Impuls en el G20 la creacin de un impuesto mnimo global a las ganancias de las empresas para evitar la evasin fiscal en lo que el mismo llam “guaridas” -algunas existen incluso dentro de Estados Unidos- y que “la economa prospere sobre la base de una mayor igualdad de condiciones de tributacin para las empresas multinacionales”, segn explic su secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

Adems, esta semana que comienza se espera que presente una reforma para casi duplicar el impuesto a las ganancias de los individuos ms ricos.

Biden logr aprobar el mayor paquete estmulo de la historia moderna del pas, valuado en 1,9 billones de dlares.

No subi los impuestos a nadie que gane menos de 400.000 dlares al ao

Su lmite, adelant Biden y repiti una de sus promesas de campaa, ser no subirle los impuestos a nadie que gane menos de 400.000 dlares al ao, lo que se calcula representa el 95% de la poblacin.

Para la economista Lara Merling del Centro de Investigacin en Economa y Poltica (CEPR), con sede en Washington, el apoyo a un impuesto corporativo bsico internacional sorprendi y se debe a que “Yellen est muy preocupada por el dficit, sabe que el pas no puede competir con parasos fiscales y pierde muchos ingresos con este sistema”.

Segn explic a Tlam, “hace aos que hay pases que intentan abrir esta discusin en la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE) y el G20, pero nunca haba contado con el apoyo de Estados Unidos”.

Otro dato positivo para Merling fue el cambio de posicin en el FMI para apoyar una liberacin de 650.000 millones de dlares a mediados de ao en forma de derechos especiales de giro entre todos los Estados miembros en estos momentos de dificultades globales.

La vacunacin: un xito

La otra gran victoria que se anot Biden en estos primeros 100 das fue una exitosa campaa de vacunacin contra el coronavirus.

El veterano dirigente tom las riendas de un pas que haca meses se haba convertido en el epicentro de la pandemia y, aunque la apuesta para desarrollar en tiempo rcord vacunas fue de su antecesor, cuando lleg a a la Presidencia denunci que el despliegue para la campaa de vacunacin estaba en paales.

Inyect fondos, aport fuerzas y personal federal, lanz una masiva y constante campaa de concientizacin sobre el uso de tapabocas y el cumplimiento del distanciamiento social, y se asegur que Estados Unidos no sufriera el mismo problema que est enfrentando el resto del mundo: quedarse sin vacunas.

Lo logr y consigui cumplir en casi la mitad de tiempo su promesa de 100 millones de dosis administradas. La duplic y alcanz la nueva meta de nuevo antes de tiempo.

Segn los ltimos clculos, para el prximo jueves, cuando cumpla sus 100 das en el cargo, habr llegado a las 230 millones de dosis y se acercara al 45% de la poblacin con al menos una dada.

La otra gran victoria que se anot Biden en estos primeros 100 das fue una exitosa campaa de vacunacin contra el coronavirus.

Un Presidente “extremadamente experimentado en la poltica de Washington”

Si bien la curva de contagios haba comenzado a descender cuando asumi, Biden no solo consigui mantener esa cada, sino que est logrando amesetarla en un nivel similar al de la primera ola del ao pasado, un dato considerable ya que en Europa, Amrica Latina y algunos pases asiticos las ltimas olas fueron peores que las de 2020.

“Biden es extremadamente experimentado en la poltica de Washington. Entiende las cosas de una manera que ni (Barack) Obama ni (Bill) Clinton, los dos presidentes demcratas anteriores, pudieron porque eran muy jvenes cuando asumieron”, explic a Tlam la profesora y titular del Departamento de Gobierno de la Universidad de Suffolk en Boston, Rachael Cobb.

Temas pendientes

El Gobierno de Biden an no respondi a muchos temas centrales y su compromiso para cada uno de ellos es una incgnita, pero para Cobb esto se debe a que “fue muy claro con cules seran sus prioridades” y “est siendo muy estratgico sumando primero victorias antes de encarar temas en los que no tiene los votos”.

“Sabemos que en las elecciones de medio mandato el oficialismo suele perder, pero tambin sabemos que la gente vota mayoritariamente por la economa y ahora los demcratas son ms fuertes en este tema. Mientras los republicanos no estn listos para hacer compromisos y profundizan el escenario de extrema polarizacin, los demcratas estn encontrando puntos de comn entre ellos, al menos en estos primeros temas prioritarios”, opin.

Pero los desafos que an tiene por delante el Presidente no son pocos ni menores.

La reforma migratoria

Biden Prometi en campaa impulsar y aprobar una reforma migratoria que permita regularizar la situacin de ms de 12 millones de personas en el pas -algo que tanto George Bush como Obama intentaron sin xito- y, aunque alert sobre “una pandemia de violencia armada”, an no jug fuerte en el Congreso para conseguir un cambio real en este tema o en las dos cuestiones que siguen bien presentes en la agenda estadounidense: cambio climtico y justicia racial.