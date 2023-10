Problemáticas para una movilidad más sustentable en el país

El problema de los costos y la escasa oferta de alternativas eléctricas

Gran parte de la problemática que tenemos en el país para avanzar en este tipo de iniciativas se relacionan con el costo y la dificultad para acceder a estas alternativas eléctricas, hibridas y sustentables de movilidad. El costo actual sigue siendo alto, la infraestructura no mejora, y el uso del transporte público sigue siendo ineficiente y poco confortable, lo que hace que muchas veces los individuos nos inclinemos por el uso de los vehículos privados, porque aunque nos lleve más tiempo, preferimos ir más cómodos. Los incentivos para cualquiera de estas iniciativas siguen siendo bajos, no son federales (el no pago de impuestos vehiculares o la exención de impuestos para la compra de estos -bicis, monopatines, etc-) y la fabricación local de los mismos está limitada. Aún, en Argentina, no nos hemos fijado un objetivo al cual queremos llegar a nivel nacional del parque automotor con este tipo de energías.

Actualmente, y ligada a la problemática que mencionaba anteriormente, quienes dirigimos empresas de movilidad o de transporte de pasajeros en Argentina podemos trabajar en las consecuencias e impactos que genera nuestra actividad y no así en políticas y decisiones que eviten o minimicen esto. En nuestro caso, decidimos hace unos años medir y compensar la huella que genera nuestra actividad, plantando árboles en el país donde se genera el daño, e invirtiendo en tecnología para minimizar los kilómetros recorridos con autos o micros vacíos. Todos somos responsables de un mundo más sustentable.

Las políticas e incentivos funcionan y hoy escasean. En Argentina, la mitad de los autos híbridos y eléctricos que se vendieron, fueron comprados en la ciudad de Buenos Aires (según estadísticas de ADEFA), le sigue la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, lo que afirma lo mencionado anteriormente.

CEO de Grupo Traslada, la empresa argentina de soluciones de movilidad corporativa más grande del país.