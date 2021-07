Prohibirán el acceso a espacios públicos a personas no vacunadas contra el coronavirus – Télam

Sin vacunacin previa no se podr acceder a mercados, restaurantes, tiendas y centros comerciales. Foto: AFP.

Las autoridades de Arabia Saudita anunciaron este mircoles que a partir del 1 de agosto prohibirn el acceso a espacios pblicos a aquellas personas que no hayan sido vacunadas contra el coronavirus, ante un aumento de los casos en el pas durante los ltimos das.

“A partir del domingo, 1 de agosto, la vacuna ser necesaria para entrar en instalaciones pblicas y privadas”, indic el Ministerio de Asuntos Municipales y Rurales.

En una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter remarc que la decisin fue adoptada “en el marco de los esfuerzos del Ministerio para preservar la salud pblica” y aadi que los participantes en actividades pblicas tendrn igualmente que estar vacunados.

El Ministerio de Salud indic en su ltimo balance unos 1.273 casos diarios y 14 muertos, lo que eleva los totales a 512.142 y 8.103, respectivamente.

La decisin del Gobierno implica que aquellas personas que an no fueron inmunizados contra la Covid-19 no podrn acceder a espacios como mercados, restaurantes, tiendas y centros comerciales, segn indic diario local Arab News.

Arabia Saudita afirm este lunes que slo podrn salir del pas aquellos ciudadanos que hayan recibido las dos dosis de la vacuna y cuenten con la pauta completa, citando como motivo la propagacin de las nuevas variantes, inform la agencia de noticias Europa Press.

