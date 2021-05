Prometió que no se vacunaría hasta que el último argentino lo haya hecho, pero… – NCN

El ex presidente Mauricio Macri contó en las últimas horas que aprovechó el viaje a Estados Unidos para recibir la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus.

«Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson. Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar», escribió el líder del PRO en su cuenta de Facebook.

Se trata de una promesa más que incumple el ex mandatario, quien en febrero había prometido que no iba a inocularse «hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido».

«Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido», había escrito Mauricio Macri, quien también repudió que «el gobierno, desde el propio Ministerio de Salud, haya facilitado la vacunación VIP para amigos y partidarios. Comparto la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo».

Mauricio Macri se encuentra en Miami producto de haber disertado en el foro del Instituto Interamericano para la Democracia. Su viaje causó polémicas, ya que lo hizo a pesar de ser contacto estrecho de un caso de coronavirus.