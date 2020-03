Proponen a las provincias discutir un acuerdo energético y social con eje en el empleo

El Gobierno nacional le planteó a las provincias productoras de petróleo trabajar en un “acuerdo energético y social” que permita analizar la problemática que genera la volatilidad del precio internacional del crudo, haciendo eje en el resguardo de los miles de empleos que dependen del sostenimiento de las operaciones.

La cuestión fue abordada esta tarde en la reunión que mantuvieron el secretario de Energía de la Nación, Sergio Lanziani, y el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, con funcionarios de las provincias de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), se informó oficialmente.

Fuentes que participaron del encuentro reseñaron las provincias manifestaron la necesidad de implementar un esquema de precio sostén de crudo que se comercialice en el país, que podría ubicarse en torno a los US$ 50 por barril, US$ 15 por encima del cierre de hoy del Brent que registró una nueva caída del 5% y que cerró en US$ 35,46 en el mercado londinense.

El planteo -encabezado por las dos mayores productoras, que son Neuquén y Chubut- se sostiene en argumento de que la fuerte baja en la cotización internacional del petróleo genera a los distritos millones de pesos de pérdidas por mes de ingresos por regalías, además de poner en riesgo inversiones ya comprometidas.

Si bien la idea de reimplementar el denominado “barril criollo” estuvo en la mesa -donde se recordó que en 2014 sirvió de soporte a la industria ante una fuerte caída de precios-, no hubo por parte de Lanziani ninguna definición que permita anticipar que podrá ser implementada por el Gobierno nacional, dijo uno de los participantes.

La reunión tampoco tenía como objetivo la definición de medidas, ya que el Gobierno anticipó que evaluará la evolución de la situación internacional y su impacto en la industria local a partir de una ronda de consultas con las empresas petroleras y con los sindicatos.

También se puso hoy en debate la idea de implementar un sendero incremental de retenciones a las exportaciones de petróleo, ante el planteo de las provincias de que el tope del 8% es un porcentaje que tiene un significado distinto para sus cuentas si el precio del barril está a US$ 70 o en los US$ 35 actuales.

La propuesta que defendió Neuquén sobre este punto fue que las retenciones variables servirían para suavizar las oscilaciones bruscas en la cotización.

Según comunicó la Secretaría de Energía esta noche, Lanziani propuso a los ministros “trabajar para alcanzar un acuerdo energético y social con todas las provincias productoras de hidrocarburos”.

El funcionario nacional transmitió la postura que anticipó ayer el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de abordar los actuales desafíos para el desarrollo del sector pero sobre la necesidad de lograr que la actividad petrolera sea sustentable, manteniendo los puestos de trabajo y los recursos fiscales.

En la mesa se destacó la rápida reacción del Gobierno nacional con al implementación de las Licencias No Automáticas para la importación de petróleo crudo, gas oil y naftas con el fin de evitar maniobras especulativas que afecten la producción local, en el marco de la volatilidad del precio internacional del crudo.

En la reunión Lanziani también transmitió la visión del Gobierno sobre la actual coyuntura, que ubica al petróleo y al gas no como una actividad meramente extractiva, sino como parte de una integridad que suma a una gran cadena de proveedores, conformadas por industrias nacionales pymes en todo el país, que producen equipos y proveen servicio generando mucho empleo.

SI bien las empresas aún no se expresaron explícitamente respecto a la necesidad de un “barril criollo”, medida que rechazaron en tiempos de precios altos, sí lo hizo el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, quien se manifestó de acuerdo con retomar al “precio sostén” para blindar las operaciones.

Por parte de la OFEPHI estuvieron presentes Alejandro Monteiro, ministro de Energía de Neuquén; Enrique Vaquié, Ministro de Economía y Energía de Mendoza; Emilio Guiñazú, Subsecretario de Energía de Mendoza; y Martín Cerda, Ministro de Hidrocarburos y Minería de Chubut.

También asistieron a la convocatoria Andrea Confini, Secretaria de Energía de Río Negro; Matías Toso, Secretario de Energía y Minería de la Pampa y Matías Kalmus, Presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz.