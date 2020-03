Proponen a Miriam Lewin como titular de la Defensoría del Público – Télam

El Frente de Todos (FdT) propuso a la periodista Miriam Lewin como titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y abrió el proceso de designación de la postulante que deberá ahora recibir aval de la comisión bicameral parlamentaria encargada del seguimiento de las actividades del sector.

En caso de ser aprobada, la periodista reemplazará a Rodrigo Rodríguez, quien fue designado interinamente al frente de la Defensoría, en un puesto que estaba vacante desde hacía dos años, tras una resolución conjunta de las presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados.

El nombramiento de Lewin fue propuesto por el oficialismo durante la reunión constitutiva de la Bicameral de Comunicación Audiovisual en la que se eligió a la diputada nacional del FdT Gabriela Cerruti como presidenta de la comisión.

En el encuentro, Cerruti explicó la importancia de cubrir esa vacante para que “la Defensoría recobre su rol” y consideró que, “en este momento, sería muy importante poder estar trabajando conjuntamente con los medios en la mejor difusión de las medidas de prevención” en relación a la propagación del coronavirus que afecta al país.

Cerruti declaró que la Defensoría “está en una situación bastante irregular desde hace más de año”, lo que “implica no solo que no cumpla bien su trabajo sino también que los trabajadores de la defensoría no tengan la necesaria contención y protección”.

Con la discrepancia de miembros de Juntos por el Cambio como Waldo Wolff, Karina Banfi y Eduardo Costa, la comisión convalidó, por mayoría y hasta tanto se complete el proceso de designación definitiva de la titular de la Defensoría del Público, el nombramiento interino de Rodrigo Rodríguez.

Cerruti explicó que, “mientras no estaba funcionando la comisión, hubo que designar a Rodríguez para el cargo interino porque estaba vencido hacía tiempo el mandato del interventor que había designado esta Comisión y era una situación muy irregular”.

La designación fue “una resolución de la presidencia de las dos Cámaras pero la ley dice que tiene que ser esta Comisión quien designe a las autoridades de la Defensoría del Público”, añadió.

“Para que quede claro: es una designación interina y estamos empezando el proceso de designación – de acuerdo con la ley- de la Defensora o el Defensor del Público”, indicó Cerruti, quien sostuvo que, para ese lugar, el oficialismo proponía como candidata “a la periodista y comunicadora Miriam Lewin”.

La diputada precisó que se inicia ahora “un proceso por el cual hay que publicar la candidatura, el nombre y los antecedentes curriculares de Lewin, tanto en las páginas del Congreso como en el Boletín Oficial y en los dos diarios de mayor circulación del país durante dos días”.

“Abrir la etapa de oposición, abrir la etapa de defensa, es un proceso que en tiempos normales llevaría 40 o 45 días”, evaluó.

Dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha de la última publicación de la presente resolución, la ciudadanía en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán presentar las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés presentar respecto del o la candidata.

Las observaciones y adhesiones deben presentarse por escrito y acompañarse en soporte digital y serán recibidas por la secretaría de la Comisión Bicameral (Hipólito Yrigoyen 1708- CABA-), entre las 10 y 17, con tienen carácter público.