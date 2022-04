Proponen campaña de prevención sobre los riesgos de radiación solar ultravioleta – NCN

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde comienzos de los años 70 se viene observando, a nivel mundial, un gran aumento de cánceres de piel.

Es por ello que diputados nacionales de la UCR, encabezados por Marcela Coli, presentaron un proyecto de ley que tiene por objetivo realizar una política pública preventiva en todo el territorio nacional, informando adecuadamente a la población, a través de una campaña de prevención, el “Nivel de Riesgo de Radiación Solar Ultravioleta”, para que se conozcan los peligros de una exposición irresponsable al sol y de esta manera poder contribuir en la reducción de esta enfermedad.

“De acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde comienzos de los años 70 se viene observando, a nivel mundial, un gran aumento de cánceres de piel en poblaciones de piel clara, estrechamente relacionado con actividades al aire libre, hábitos de exposición al sol, particularmente a la componente ultravioleta del espectro, así como al concepto de que el bronceado es un distintivo de belleza y salud”, explicó Coli.

“El incremento de enfermedades vinculadas a la exposición a los rayos solares -amplió-, debe ser una alarma para la creación de políticas públicas preventivas, capaces de advertir a la población de la riesgosa situación. En los últimos 5 años, este tipo de enfermedades ha aumentado, producto de la mayor exposición a la luz solar, a los rayos infrarrojos (calor), la luz visible (colores) y los ultravioletas (UVA, UVB) .Los cambios celulares que predisponen al cáncer de piel crecieron un 20 y 30%; este tipo de patología se presenta en dos variantes, las cuales son muy diferentes entre sí: el cáncer de tipo no melanoma y el llamado melanoma; el primero es el más común entre la población blanca del mundo; como muchos enfermos son tratados ambulatoriamente en los consultorios de los médicos y no son hospitalizados, muchos casos de cáncer de la piel no se registran y es difícil establecer la magnitud real de esta enfermedad.

Acompañan con su firma la iniciativa los diputados Gabriela Lena, Miguel Nanni, Manuel Aguirre, Lidia Ascárate y Jorge Rizzotti.