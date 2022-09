Proteccionistas participaron en los festejos por el cumpleaños de La Banda

Integrantes de la red de proteccionistas de animales de Santiago del Estero participaron con un stand informativo en la gran fiesta por el cumpleaños 110° de la ciudad de La Banda.

Emilia Núñez de la Asociación Civil Ayuda Animal Abandonado Termas (As. A.A. Aba. T.) explicó lo siguiente: «Nos hemos reunido con otras asociaciones en una red animalista que abarca ciudades como La Banda, Frías, Clodomira, Forres y Beltrán para pedir a nivel provincial castraciones masivas gratuitas, porque sabemos que la sobre población de perros y gatos es un tema que viene hace años y que lamentablemente por falta de políticas públicas en materia de salud animal ha seguido avanzando.

Nosotros los humanos somos los que hemos domesticado a los animales por lo tanto debemos regular su crecimiento, entonces al no haber una regulación durante tantos años se ha producido una sobre población que es un problema que nos aqueja a todos».

Agregó: «Con el municipio de La Banda venimos manteniendo reuniones porque la comuna tiene su centro de zoonosis donde se realizan castraciones. La Banda es una población muy grande y están un poco cortos con el número de castraciones; para que un programa de castración funcione se tienen que castrar un 20% anual de la población total de animales domesticos que tendría la ciudad y son muy pocas las castraciones por el momento.

En la última reunión que tuvimos con el intendente Roger Nediani, éste se comprometió a aumentar el número de castraciones porque sino se castran más mascotas no se logrará un control óptimo de las poblaciones de perros y gatos.

Si bien los municipios de Termas de Río Hondo y La Banda ya están trabajando con programas de castraciones tenemos que reforzar esos trabajos y esa es nuestra función desde el proteccionismo, acompañar y reforzar el trabajo del Estado».

Concluyó: «En cuanto al maltrato animal que es un flagelo muy grande en la provincia, queremos que la gente tome conciencia de que hay una ley que protege a los animales y hay que hacerla cumplir, es la Ley 14.346, en cualquier comisaría o Fiscalía un vecino puede radicar una denuncia y las autoridades deben tomarla si o si».

Por su parte, Omar Núñez, inspector general del área provincial de Bosques y Faunas perteneciente al Ministerio de Producción, declaró: «Lo que hacemos día a día es concientizar a la gente, nuestro lema es «Sin compradores no hay vendedores de animales silvestres», la gente está muy mal acostumbrada de que ve siendo cualquier animalito a lo largo estamos haciendo daño porque va a llegar un momento en que vamos a llegar a una emergencia mundial, sobre todo con los desmonte ilegales por ejemplo»

Agregó: «La idea es que no mueran más animales silvestres, que no los maten ni los vendan. Hay un ley que protege a la fauna silvestre que es la 4.802, entonces siempre le decimos a la gente que denuncie si ve a alguien vendiendo animales, que llamen a la Subdirección de Fauna o que me llamen a mi al siguiente número 1153338655».