Protesta de camioneros en Plaza de Mayo: reclaman reunión urgente con Alberto Fernández

Desde las primeras horas de la mañana de este lunes, un nutrido grupo de camioneros transportistas autoconvocados se manifestó en las inmediaciones de la Plaza de Mayo -frente a la Casa de Gobierno– con el objetivo de hacer visible su reclamo que derivó en un paro durante la semana pasada. Los camioneros al frente del reclamo han insistido en que cortarán Plaza de Mayo si es que acaso no reciben respuestas, y que endurecerán fuertemente las medidas.

Con este marco también destacaron que aún continúan con la negativa del Gobierno de Alberto Fernández de no anoticiarse sobre la necesidad del sector del transporte.

En este sentido, han dicho:“Esperamos que hoy alguien nos atienda”.

“Estamos manifestándonos porque el Gobierno sigue en la postura de no anoticiarse sobre lo que estamos viviendo. Queremos renovar el petitorio para que nos atienda el Presidente”, dijo Juan Orlando, transportista de Chivilcoy, presente en el reclamo.

“Somos 60 o 70 camiones ordenados en forma de protesta en la Plaza de Mayo para darle las noticias de la situación del transporte en Argentina”, agregó en diálogo con radio Del Plata. “No queremos que nos reciba el Ministro de Transporte, queremos reunirnos con el Presidente porque estoy seguro que no conoce nuestra situación”, agregó el vocero de los transportistas autoconvocados.

“Si no nos recibe (el presidente Alberto Fernández), vamos a cortar la calle y traeremos más camiones del interior”, indicaron.

