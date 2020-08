Protesta frente al Congreso contra la reforma judicial que se tratará este jueves en el Senado

Un grupo de personas se reunió en la Plaza de los dos Congresos para protestar contra el proyecto de reforma judicial que será tratado en Cámara Alta el jueves 27 de agosto.

Además hay convocado un acampe este miércoles frente al palacio legislativo através de las redes sociales, antes de la manifestación que se realizará durante el debate del Senado.

Your browser does not support the video element.

El debate de la reforma judicial está previsto para mañana en una sesión especial del Senado convocada para las 14.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Los principales referentes del bloque opositor de Juntos por el Cambio adelantaron que no habrá “negociaciones ni acuerdos posibles” para la aprobación del proyecto.

En tanto, con el hashtag #26ATodosAlCongreso usuarios de las distintas redes sociales convocan y difunden los lugares de concentración en todo el país para el nuevo banderazo en rechazo al tratamiento de la iniciativa en la Cámara alta.

Como se hizo el pasado 17 de agosto, se convoca a realizar una marcha en la Ciudad de Buenos Aires y otras urbes del interior del país.