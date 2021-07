Protesta y corte de vías en Avellaneda: reclamo de trabajadores tercerizados por pase a planta permanente

Protesta en vías de Avellaneda. Foto: NA.

Desde las primeras horas de la mañana de este jueves se dio un corte de vías en el Tren Roca, en la estación de Avellaneda, de parte de trabajadores tercerizados que reclaman su pase a planta permanente.

Se trata de empleados tercerizados de la empresas MCM, Comahue y Líderes que cumplen funciones en las líneas Roca, Mitre y San Martín de trenes.

El corte de vías comenzó a las 10 horas con corte de vías a la altura de la Estación “Darío y Maxi”, en Avellaneda. Se hicieron presentes en apoyo del reclamo otras organizaciones de trabajadores, centros de estudiantes y agrupaciones juveniles.

En el lugar se ha desplegado un importante operativo con gran cantidad de efectivos de la Infantería de la Policía Federal y la Policía Bonaerense.

Tras el corte de vías de 7 horas del jueves 8 de julio pasado, se abrió una mesa de diálogo con el Gobierno, Trenes Argentinos y las empresas tercerizadas.

Reclamo de trabajadores tercerizados. Canal 26.