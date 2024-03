Protestas en Cuba por apagones y escasez

Cientos de personas se lanzaron este domingo (17.03.2024) a las calles en Santiago de Cuba, capital de la provincia homónima, así como en Bayamo, principal ciudad de Granma, tras un difícil fin de semana por los largos apagones que afectan a todo el país y que duran hasta 13 horas al día, informaron diversos medios de prensa.

Tras salir las primeras imágenes de la protesta en redes sociales, pasado el mediodía, «el régimen cubano optó, como es habitual en estos casos desde el 11 de julio de 2021, por restringir las comunicaciones y cortar la señal de internet en los celulares de la Isla», dijo el portal independiente de noticiales locales 14ymedio.

La gente reclamaba «comida y corriente», dijo vía telefónica a la agencia efe un testigo que pidió no ser identificado desde Santiago de Cuba.

Y aunque la protesta fue motivada por la escasez de alimentos y los prolongados apagones diarios en la isla, la multitud también coreaba Patria y Vida, y Libertad, durante la manifestación que se inició en la céntrica avenida de Carretera del Morro y calle 9 de Veguita de Galo, en Santiago de Cuba, la capital de la provincial, informó por su parte el portal noticioso CiberCuba.

A la concentración se presentó la primera Secretaria del Partido Comunista en la provincia, Beatriz Johnson Urrutia. Mientras trataba de hablar, la población, que ha sufrido los últimos días apagones de 13 y 14 horas, gritaba «¡No queremos muela! (palabrerías)».

Johnson llegó cuando ya había varios centenares de manifestantes y trató de calmar los ánimos, aunque muchos rechazaron su presencia y no prestaron atención a lo que trataba de decir la representante del PCC entre gritos de «mentira» y «muela» (discurso pesado y sin interés).

Ella, acompañada de otras siete u ocho personas y escoltada por policías, se subió entonces a la azotea de una casa próxima y anunció que a partir de este lunes iba a llegar a las bodegas el azúcar y arroz de marzo, pendiente aún de entrega, por la libreta de abastecimiento (cartilla de racionamiento). También leche gratis para cinco días, fruto de una donación.

Más tarde regresó la electricidad y llegaron «dos camiones con arroz para las bodegas porque no han vendido ni una libra este mes», explicó el testigo a efe, sobre los alimentos que el gobierno cubano entrega mensualmente a cada habitante a precio subsidiado.

::: Gobierno interrumpió señal de telefonía móvil

Desde media tarde las redes se llenaron de imágenes de la protesta. Varias personas confirmaron a la agencia afp que el servicio de datos para celulares en la ciudad fue suspendido.

Tanto CiberCuba como 14ymedio publicaron en sus redes sociales videos de otra protesta que tenía lugar en Bayamo, la capital provincial de Granma.

Según testimonios personales obtenidos por efe y mensajes coincidentes en redes sociales, la protesta fue absolutamente pacífica e iniciada por un grupo de mujeres con hijos con demandas materiales, aunque también se escucharon gritos de carácter político como «¡Libertad!» y «¡Patria y vida!», el lema de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J), las más numerosas en décadas.

::: Electricidad falló durante muchas horas

La manifestación en la segunda mayor ciudad de Cuba se inició sobre las 15:00 hora local (20:00 CET), cuando un grupo de madres se echaron a la calle con sus hijos para demandar comida y leche para los menores en una barriada popular de la carretera del Morro.

Sus quejas se produjeron luego de un apagón de seis horas (de 7.00 a 13.00 hora local) y de que la corriente volviese momentáneamente, para fallar de nuevo poco después. A esas madres se les fueron sumando personas, entre ellas otras mujeres, vecinos y viandantes, hasta reunir a varios cientos.

También acudieron al lugar varias patrullas de polícía, con efectivos que se mantuvieron básicamente alertas y a la espera. Asimismo, se presentaron agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil, dijeron vecinos del lugar.

Algunos policías instaron a los manifestantes a no grabar videos con sus celulares (aunque varios se difundieron por redes sociales) y también impidieron que la protesta se moviese hacia el parque Céspedes, como pretendían varias de las madres.

Algunos manifestantes reportaron haber visto un dron sobrevolando la zona. No hubo denuncias de detenciones durante la protesta.