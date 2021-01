PRÓXIMAS ELECCIONES ¿QUE SERA, SERA?

El modelo de las elecciones de medio término proviene de Estados Unidos, donde los Representantes (Diputados) tienen un mandato de dos años, contra cuatro del Presidente.

Argentina es el único país que combina elecciones de medio término con renovación parcial de sus cámaras legislativas. Aquí, los Diputados duran cuatro años en su cargo como el Presidente. La Cámara se renueva por mitades cada dos años.

La fiebre de los recambios y del futuro acontecer político es un virus poderoso. Al menos entre la casta política. En algunos casos no tanto por el peso de sus responsabilidades; más bien por su propio modus-vivendi. No pretenden menear el tema, no sea cosa de impacientar a los electores, abrumados por otras urgencias dolorosas. Pero ¿hay algo más urgente para ciertos políticos que su propia suerte?

Cristina Kirchner lo tiene claro: ella sabe que la persistencia de la pandemia y la inflación son los dos factores que dañan día a día el poder del Gobierno y por lo tanto su poder legislativo.

La gente de a pie advierte este escenario: padece un Gobierno dual que apenas disimula sus diferencias y torpezas y una Oposición que aún se piensa. Hay un agrio y recíproco intercambio de reproches y quejas. ¿Alcanza? Falta encender la luz del futuro.

Queda claro: es una elección parlamentaria. La coalición opositora requiere la presencia del peronismo anti K.

“Alternativa Republicana Federal: Pichetto conducción”, reza el texto de un grupo compuesto por los ex gobernadores Ramón Puerta y Juan Carlos Romero, Miguel Angel Toma, ex vicecanciller Andrés Cisneros y los ex embajadores Jorge Yoma y Juan Pablo Lohlé, otrora flor y nata de Carlos Menem y Eduardo Duhalde, hoy ramillete otoñal. Es el reciente aporte opositor.

“La sociedad estaría claramente a favor de un acuerdo, teniendo en cuenta la profundidad de la crisis y que esto la agarra cansada, escéptica y un tanto resignada”, observa Carlos Fara, columnista y factor de 7 miradas. Es cierto. En tanto Shila Vilker considera “hay una diferencia irreconciliable entre dos espacios. La dinámica política está atrapada en la polarización, que por definición excluye el reencuentro”. También es cierto.

Elisa Carrió desparrama internas. Denunció que existe un pacto entre Ritondo y Monzó con Máximo Kirchner y Sergio Massa para copar las listas de la provincia de Buenos Aires con dirigentes del peronismo, que luego traicionarían a su coalición Juntos por el Cambio. La Señora se propone ser candidata en tierra bonaerense y hasta postularse para gobernadora.

En América Latina, las elecciones intermedias son una forma de controlar el Poder presidencial. Permiten eventualmente ampliar bancadas en el Legislativo y ampliar el apoyo a las políticas que sustenta. Sirven para manejar a través de la distribución de cargos en las listas de legisladores.

Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son un anticipo de las elecciones generales. Se trata de explorar el destino de los oficialismos en dichos comicios, en comparación con las elecciones previas, en las que se votó para presidente.

Si no hay un acuerdo, el ala dura que representa Patricia Bullrich confrontará con el espacio de Horacio Rodríguez Larreta, el que se perfila es su ministro de Salud, Fernán Quirós. Trata de encabezar la lista de Diputados.- Salvo que una varita mágica ilumine la voluntad del Hada Mayor, María Eugenia Vidal.

Hay cinco anotados para ser candidatos a gobernador bonaerense y sobran postulantes capitanear la Ciudad de Buenos Aires. Martín Lousteau, y quizás Patricia Bullrich, de ambición inconmensurable. Se suma un favorito de Rodríguez Larreta: Fernán Quirós, ministro de Salud, salvo que regrese por la Capital, la Candidata Angelical.

Internas, internas, internas, candidatos de humo y sueños. Todo indica que las elecciones del 11 de agosto serán una señal cierta sobre el futuro próximo. Falta muy poco y falta mucho para el 27 de octubre del 2023. La esperanza brilla por su ausencia.