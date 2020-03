Proyectan un crecimiento de 61% en el uso del streaming

Desde Flow informaron a este diario que, en estos primeros días de aislamiento, los valores de tráfico de la red móvil y fija se asemejaron al de un fin de semana con lluvia, con una leve variación del 8% para los servicios móviles y de una variación de un 27% de incremento para los consumos de datos fijos. Al mismo tiempo, la suspensión de clases produjo cambios en los consumos de gaming (juegos en línea) que crecieron 100% respecto a un día normal inicialmente (los que más se incrementaron fueron PlayStation y Blizzar, en +120%, y luego se estabilizó en 40% el crecimiento.

En series y películas y otros consumos por streaming (Flow, Netflix o YouTube) el comportamiento fue similar al de un fin de semana de lluvia con un crecimiento de 20%. En el caso particular de Flow, hubo un pico de 30% el día del anuncio del aislamiento, es decir, el viernes 20. Además de abrir la aplicación de Flow sin costo a todos los usuarios de Cablevisión, se han abierto los canales premium para habilitar a los usuarios un consumo superador y sin costo. De este modo los suscriptores pueden acceder, en principio hasta el 1 de abril, a las 7 señales de TV de FOX y todos los contenidos on demand de Fox Premium, entre ellas, la última temporada de “Homeland”, “The Walking Dead”, “This is Us”, “Britannia”, entre las destacadas. Además se amplió el catálogo infantil a más de 1.200 horas de contenido de Disney, Nick, Cartoon, Discovery Kids, entre otros, 110 horas de programas y documentales educativos y 250 series para este público.

En cuanto a Netflix, que no difunde datos de audiencia, anticipó los estrenos para abril. Se destaca la tercera temporada de “La casa de las flores” comedia negra que en su primera temporada contó con Verónica Castro en el protagónico, sobre una familia adinerada llena de secretos en México; la cuarta de “La Casa de Papel”, en la que el plan del profesor comienza a tener fallas; la cuarta de “The Last Kingdom”; la segunda de “After Life: Más allá de mi Mujer”, donde Ricky Gervais sigue de luto por su esposa quien parece insistir en signar su existencia desde ultratumba.

Habrá estrenos de series como “El ingrediente secreto: Cannabis”, el 20 de abril, donde los chefs compiten para deleitar a los anfitriones e invitados especiales con la más alta cocina, integrando cannabis. El 27 llega Mindy Kaling con “Yo nunca”, una comedia sobre una adolescente indio-estadounidense que navega la difícil transición hacia la edad adulta; el 29 debuta “Hora de comer con Nadiya”, programa de cocina con Nadiya Hussain, la Doña Petrona de estos tiempos; y el 10 de abril llega “Brews Brothers”, sobre dos hermanos expertos en la elaboración de cerveza artesanal que sin embargo no cultivan un buen vínculo entre ellos. En cuanto a películas, el 3 de abril se estrena “La Casa de Papel: El Fenómeno”, film en el que se muestra el éxito que fue la serie española en el mundo y de paso se lucra al máximo con la franquicia. Recuerda al mal film “En el camino”, desprendimiento de “Breaking bad”, aunque la película de “La casa de papel” promete ser más un documental con testimonios del creador Alex Pina y los protagonistas, mientras que la de Vince Gilligan intentaba contar una historia, aunque haya dejado gusto a tan poco.