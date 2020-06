Proyectan un superávit comercial de US$16.000 millones, aunque con caída en el intercambio

El superávit comercial del año cerraría en torno a los US$ 16.500 millones, equivalente al 4,4% del PBI, aunque en un contexto de caída de las exportaciones e importaciones de hasta el 20%, de acuerdo a un informe de la consultora Abeceb.

El reporte destacó que con los datos de mayo y con una caída estimada del PBI en torno al 10,4%, se prevé una rebaja de 14,6% de las exportaciones a US$ 55.581 millones y del 20,4% en las importaciones a US$ 39.122 millones en 2020.

En el análisis, se detalló que los retrocesos más importantes van a estar concentrados en el segundo trimestre del año, “para luego ir moderando las contracciones interanuales hacia el último trimestre del año”.

“De esta forma el superávit comercial del año cerraría en torno a los US$ 16.500 millones (equivalente al 4,4% del PBI), siendo un resultado similar al de 2009 (US$ 16.886 millones), año de la crisis subprime donde se evidenciaron caídas anuales del 20,5% y 32,5% para las exportaciones e importaciones respectivamente”, precisó el trabajo.

Además, Abeceb indicó que el intercambio comercial se reduciría a US$ 94.700 millones (-17,1%), siendo el segundo año consecutivo de retracción y también alcanzando niveles similares a los del 2009 (US$ 94.458 millones).

En el resultado de mayo, Argentina registró un superávit comercial de USD1.893 millones, siendo el vigésimo primer mes consecutivo con saldo positivo y el resultado mensual más elevado desde diciembre de 2019.

Este resultado superó las expectativas de mercado, las cuales estimaban un superávit de US$ 1.474 millones, y representa una mejora de US$ 494 millones con respecto al mismo mes de 2019 (US$ 1.399 millones).

En tanto que en los primeros cinco meses del año, el superávit acumulado fue de US$ 6.613 millones, US$ 2.045 millones superior al registro del mismo período del año anterior.

No obstante, el intercambio comercial cayó US$ 7.941 millones durante el mismo período, pasando de US$ 46.534 millones en enero-mayo de 2019 a US$ 38.593 millones en enero-mayo de 2020.