¿puede la dimisión como diputado de Johnson precipitar las elecciones en el Reino Unido?

La sombra de Boris Johnson es demasiado alargada en el Reino Unido, y sigue provocando terremotos incluso meses después de que haya abandonado Downing Street. Y es que el ex primer ministro no se había ido del todo pero su dimisión como diputado amenaza con salpicar directamente al actual premier y líder conservador, Rishi Sunak, en torno al que crecen las voces que piden un adelanto de las elecciones, previstas de momento para 2024 (aunque podrían demorarse hasta enero de 2025). No parece haber día ni mes tranquilo en Londres.

«Es muy triste dejar el Parlamento, al menos por ahora, pero sobre todo estoy desconcertado y horrorizado de que pueda ser expulsado, de forma antidemocrática«, expuso Johnson en su carta de renuncia. Ya no tiene asiento en la Cámara de los Comunes, después de un final de carrera política salpicada por el escándalo de las fiestas (conocido como partygate). La investigación, liderada por una laborista, ha acabado del todo con Johnson… al menos de momento. Ahora los focos se posan sobre Sunak.

Para la oposición la solución a la inestabilidad en el país pasa por un adelanto de los comicios, y así lo hizo saber el mandamás de los laboristas, Keir Starmer, que pide a Sunak que convoque ya elecciones. El momento es de hecho propicio para la opción de izquierdas, que lidera las encuestas con mucha suficiencia desde hace meses y busca hurgar en la herida de unos tories que no recuperan fuelle. La aprobación de Rishi Sunak está de hecho bajo mínimos sobre todo por las reformas a nivel nacional, aunque hacia el exterior se vea con buenos ojos el inquebrantable apoyo británico a Ucrania ante la invasión rusa.

Johnson, a su manera, mueve todavía algunos hilos y mantiene la versión que dio al principio de las investigaciones. «Soy parlamentario desde 2001. Me tomo mis responsabilidades con seriedad. No mentí, y creo que en el fondo de su corazón, el comité lo sabe. Pero han optado deliberadamente por ignorar la verdad, porque desde el principio, su propósito no ha sido descubrir la verdad», esgrimió, y quién sabe si puede volver a serlo.

¿Por qué? Porque uno de los padres del brexit -junto a Johnson-, Nigel Farage, no descarta la fundación de un nuevo partido que incluya al ex primer ministro, tal como aseguró en una entrevista en GB News. «Si él quiere defender su legado del brexit, yo también quiero defender mi legado del brexit, así que, ¿habría posibilidad de una nueva unión en el centro-derecha? Sería Boris Johnson, habría otros diputados que se unirían a esto también», aseveró el arquitecto principal de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Los sondeos siguen muy inclinados hacia los laboristas

Los últimos sondeos, publicados a finales de mayo, daban al Partido Laborista el 44% de los votos, dejando al Conservador con el 25%. Sunak, dado el escenario tan complicado para los suyos, llama de momento a la calma. La última vez que se adelantaron las elecciones en el Reino Unido fue en 2017, y lo hizo Theresa May en plenas negociaciones con Bruselas sobre el brexit, pero aquella dinámica favoreció de pleno a los tories: Johnson arrasó en los comicios con el mejor resultado de la formación en las últimas décadas. La situación actual es bien diferente y los expertos coinciden en que si Sunak quiere tener alguna opción de ganar «necesita convocar las elecciones lo más tarde posible».

No son buenos los recuerdos de Sunak del único paso por las urnas que ha habido en el tiempo que él lleva en Downing Street, y es que en las elecciones locales del pasado mes de mayo los conservadores se llevaron un duro revés al perder más de 200 concejales, mientras los laboristas ganaron más de 110, lo que impulsó aún más a Starmer en las encuestas. El primer ministro entonces no dio demasiada importancia al resultado: «Lo que voy a seguir haciendo es cumplir con las prioridades de la gente: reducir la inflación a la mitad, hacer crecer la economía, rebajar la deuda, recortar las listas de espera en servicios públicos y detener la llegada de barcos con inmigrantes por el Canal de la Mancha», espetó.