Pulverizado: Así se destruyó el salario de los estatales bonaerenses

Ricardo Carreras, Raúl Peverrelli y José Viclianco vivieron, en pleno siglo XXI, prácticas de esclavitud: Los dos primeros fueron encerrados en un container durante 60 días durante su jornada de trabajo (9 horas durante cinco días a la semana), mientras que José cuenta a Mundo Gremial: “Cumplí el récord de estar 7 meses seguidos bajo encierro”. Carreras y Peverrelli fueron despedidos en 2017 junto a un par de compañeros; y a Viclianco le tocó ser echado ahora junto a otros 4 compañeros, en plena pandemia y con vigencia del DNU que prohíbe los despidos. Todos estos casos están judicializados y estos apremios ilegales son parte de las causas que todos ellos llevan adelante.

¿Los motivos de la penitencia y el despedido posterior ante la no renuncia de los ultrajados? Reclamar por mejores condiciones de trabajo en una tarea que de por sí es insalubre: sanear el Riachuelo. De hecho, los recientemente despedidos denunciaron a esta empresa por no cumplir con el protocolo de CoVid, además de que la empresa no regulariza salarios de 2019 y tampoco se sienta a negociar los incrementos salariales de 2020.

Por cierto tampoco les pagaron la doble indemnización por los despidos.

El verdugo de estos trabajadores, que para colmo es contratista del Estado vía la Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), es Emiser SA, cuyo dueño es Juan Carlos Mancinelli, que tiene como antecedente laboral ser ex director técnico de La Ñata Sporting Club. Por transmisión: amigo de Daniel Scioli. Elisa Carrió lo denunció ante la Justicia al considerarlo el testaferro del ex motonauta, hoy embajador en Brasil: lo calificó a Mancienlli como “el Lázaro Báez de Scioli“.

Pero ojalá todo hubiera quedado olvidado en la época de Scioli: Emiser siguió prestando servicio de saneamiento durante toda la era Cambiemos: se sabe que la Acumar es una cantera de corrupción. Y aún, con contrato vencido, sigue limpiando el Riachuelo. Y a trabajadores. A propósito jamás respondieron el mensaje que este medio envío al celular del gerente Jorge Álvarez.

De fondo las tomas de tierras y los asentamientos a la vera del Riachuelo amplifican un problema de niños con pulmones y estómagos contaminados; y con mucha hambre. Solo para recordar: no es nuevo que cada peso que se desvía en corrupción es una vivienda menos.

Mundo Gremial consultó a la actual gestión de la Acumar en cabeza de Martín Sabbatella sobre si estaban enterados de los despidos en plena pandemia de una contratista del Estado. La respuesta, escueta por cierto, fue: “Lo que mencionan es un tema gremial con la empresa”, se desligaron. Y agregaron: “Estamos por licitar el servicio”. También se les mencionó el tema del comportamiento mafioso, pero no hubo más diálogo. A la hora de adjudicar ojalá la Acumar tengan en cuenta estos antecedentes, y no si cotiza menos que la competencia. Competencia real, no la de cambiar el nombre a otra razón social pero siendo siempre el mismo dueño.

Desde el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje y hablando de mafias confirmaron a Mundo Gremial los rumores que corrían de los últimos días: que el propio Mancinelli en un Zoom con autoridades del sindicato y del Ministerio de Trabajo dijo exaltado que “no vamos a reincorporar a nadie y si siguen jodiendo esto será una carnicería”.

En Trabajo deben haber quedado azorados porque no dieron ninguna respuesta ante la consulta de este medio respecto a qué harán ante el grado de impunidad que ha tomado la empresa.

Julio Insfrán, secretario general de este sindicato, aseguró a Mundo Gremial seguir este tema de cerca y pidió al “Acumar intervenir para sacarles la concesión porque esta gente no cumple ninguna normativa; menos el protocolo”. Atrasaron el pago de sueldos y no permitió que la gente se reúna con nosotros y echó a todos afuera cuando estábamos haciendo el reclamo. Cuando fueron citados a Trabajo al otro día Emiser le mandó los telegramas a los trabajadores”.

Se le preguntó si sabía de los encierros: “Es así, y las veces que hemos intervenido los echan porque cuando cualquiera se acerca al sindicato lo amedrentan”. Y también se comprometió a “bancar financieramente a los muchachos que se quedaron sin laburo”. Cerró considerando y abriendo el juego: “Hay una cuestión de impunidad muy fuerte que llega lejos”.

Ricardo Carreras, uno de los primeros damnificados, comenta que no tuvo este apoyo del gremio en aquel entonces cuando fue echado en 2017: “una vez sola se acercó el secretario gremial, Raúl Sotelo, para traer al container un kilo de yerba y una docena de medialunas y nunca más apareció”. Desde el gremio dijeron que Sotelo fue amenazado a punta de pistola en una de sus incursiones a Emiser y que al tiempo renunció, aunque luego volvió al sindicato en otro cargo.

