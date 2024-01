Putin asegura que Ucrania sufrirá un ‘golpe irreparable’ si la guerra se prolonga

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que sus tropas tienen «la iniciativa» en la guerra con Ucrania y advirtió que si ésta se prolongara, «la condición de Estado» de Kiev podría sufrir «un golpe irreparable«.

«No solo la contraofensiva ucraniana fracasó, sino que la iniciativa está íntegramente en manos de las Fuerzas Armadas rusas. Si eso continúa, la condición de Estado de Ucrania podría sufrir un golpe irreparable, un golpe grave», alertó Putin en una reunión transmitida por televisión.

En su intervención, Putin calificó de «bárbaros» los recientes ataques contra civiles rusos.

«Están tratando de demostrar que ellos también pueden hacer algo. Pero en lugar de resolver tareas militares, actúan de una manera bárbara. Se están llevando a cabo ataques contra lugares pacíficos con armas indiscriminadas«, denunció.

El pasado 30 de diciembre, más de 20 personas murieron en un bombardeo en la ciudad rusa de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania, que Moscú describió como un ataque de las tropas ucranianas.

Según Putin los puntos para la paz propuestos por el presidente de Ucrania hacen inviable el proceso de paz / Foto: AFP

A su vez, Putin expuso que la fórmula de paz del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, representa en realidad una lista de requisitos que impiden el proceso de negociaciones con Rusia.

«La llamada ‘fórmula de paz’, de la que se habla en Occidente y en Ucrania, representa la continuación del cumplimiento del decreto del presidente de Ucrania sobre el veto a negociar con Rusia. Eso es lo que es. Son unos requisitos prohibitivos para el proceso negociador», analizó el gobernante, según reporte de las agencias de noticias AFP y Sputnik.

Unas horas antes, Zelenski dijo desde el Foro de Davos, en Suiza, que Putin es un «depredador» que proseguirá con la ofensiva.

Las líneas del frente en el este y sur de Ucrania apenas se han movido en más de un año en este conflicto que empezó hace casi dos años, en febrero de 2022, con la invasión rusa del país vecino.

Regimes like Putin’s exist as long as they wage wars. We in the free world exist as long as we can defend ourselves. If anyone thinks this is only about Ukraine, they’re mistaken. Possible Russian aggression beyond Ukraine directions and even timelines become increasingly clear.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2024