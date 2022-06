Putin aseguró que no se opone a la entrada de Ucrania a la Unión Europea

La Comisión Europea recomendó este viernes otorgar a Ucrania el estatuto de candidato a ingresar a la Unión Europea (UE), anunció la presidenta del Ejecutivo en ese continente, Ursula von der Leyen, tras examinar la solicitud de Kiev en tiempo récord ante la invasión de Rusia, que dejó en claro que no se opone a ese paso de Kiev “para nada”.

La recomendación será debatida en la cumbre europea del jueves y viernes próximos y, para que el proceso avance, los dirigentes de los 27 países del bloque deberán dar su luz verde de forma unánime.

«La Comisión recomienda al Consejo, en primer lugar, otorgar a Ucrania una perspectiva europea y, en segundo, concederle el estatuto de candidato. Ello, desde luego, a condición de que el país proceda a cierto número de importantes reformas», declaró Von der Leyen en conferencia de prensa.

La presidenta de la Comisión anunció asimismo que la misma recomendación de estatuto de candidato a la UE se hace para Moldavia, país vecino de Ucrania y que tiene su propio conflicto con el Kremlin por la región separatista prorrusa de Transnistria.

Por el contrario, instó a que se reevalúe la situación de Georgia, otro Estado de la región que solicitó su ingreso a la UE, antes de recomendar también darle el estatuto de candidato.

We also recommend to grant Moldova the candidate status, on the understanding that the country will carry out reforms.

⁰🇲🇩 is on a real pro-reform, anti-corruption and European path.

⁰It still has a long way to go. But we believe it has the potential to live up to the criteria. pic.twitter.com/m7nEnGTbBY

