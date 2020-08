Putin está dispuesto a apoyar con fuerzas policiales a Lukashenko

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha asegurado este jueves en una entrevista con la televisión pública que Rusia está dispuesta a intervenir con fuerzas policiales en la vecina Bielorrusia si la situación se descontrola.

“Alexandr Grigórevich (patronímico de Lukashenko) me pidió formar un contingente de miembros de fuerzas del orden. Y lo hice. Pero acordamos también que este no será utilizado mientras la situación no se descontrole”, ha dicho Putin en una entrevista con el canal Rossia 1.

Putin ha subrayado que Rusia se comporta de manera mucho más moderada con respecto a Bielorrusia que los europeos y estadounidenses.

Situación en Bielorrusia

El 9 de agosto se celebraron elecciones en Bielorrusia de las que salió como presidente Aleksandr Lukashenko (que lleva en el cargo desde 1994). Tanto sus propios ciudadanos como las instituciones europeas y estadounidenses consideran que ha existido fraude en las elecciones.

El Presidente del Consejo Europeo Charles Michel declaró que “las elecciones no fueron justas ni libres y no cumplieron los estándares internacionales. No reconocemos los resultados presentados por las autoridades bielorrusas”.

Por su parte, decenas de miles de personas han salido a las calles de todo el país para protestar contra los resultados de las elecciones presidenciales. Las primeras jornadas de las protestas se saldaron con cerca de 7.000 detenidos y decenas de desaparecidos.