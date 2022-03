«Putin percibió debilidad en Occidente y se equivocó, lo único que ha conseguido ha sido reforzarlo»

El diplomático Jorge Dezcallar de Mazarredo fue el primer director civil del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), además de embajador español en Marruecos, la Santa Sede y los Estados Unidos, y director general durante doce años en el Ministerio de Exteriores. Presenta este mes su nuevo libro, titulado Abrazar el mundo (La Esfera de los Libros), y en 20minutos hablamos con él sobre la situación en Ucrania un mes después del inicio de la invasión rusa.

Escribe que «aunque Putin no tenga razón, no quiere decir que no tenga razones que hay que escuchar». ¿Cuáles son las razones que se deberían haber atendido?

Putin efectivamente no tiene razón. Lo que está haciendo es una monstruosidad y no tiene justificación ninguna, eso que quede claro, pero se escuda en que la arquitectura de seguridad europea está obsoleta desde que en 1991, cuando desapareció la Unión Soviética, Rusia perdió su estatus hegemónico. Putin entiende que la OTAN se ha aproximado a sus fronteras sin atender a ciertas garantías de seguridad que existieron, pero fueron solo verbales, nunca fueron compromisos escritos. Ahora se siente acosado al tener la OTAN tan cerca y eso lo interpreta como un riesgo a su existencia.

¿Hay razones que todavía se pueden negociar o la relación entre Rusia y Occidente ha cambiado tras la invasión?

Se han hecho muchas gestiones diplomáticas para intentar evitar esta invasión, pero una vez que la invasión está en marcha, que se está asesinando civiles, que los tanques están entrando en el territorio ucraniano y violando la soberanía de un país vecino y sus fronteras… es muy difícil poder negociar con las pistolas encima de la mesa. Lo primero que habría que hacer sería parar la invasión, retirar las tropas y luego se podría hablar, pero ahora es muy difícil hacerlo.

«Es muy difícil negociar con las pistolas encima de la mesa, lo primero que habría que hacer sería parar la invasión»

En Abrazar el mundo asegura que Putin se ha impuesto la tarea de restaurar la grandeza de Rusia y devolverla al primer rango de la geopolítica.

Putin tiene difícil poder jugar esa Champions porque su país no soportaría el coste que eso implica. Rusia es un país de 140 millones de habitantes que solo exporta materias primas: gas y petróleo; tiene además un PIB ligeramente superior al de Italia y una población envejecida. Con esos mimbres es difícil poder pretender estar a la altura de China o de Estados Unidos. Esto no quiere decir que no sea una potencia, porque tiene un arsenal nuclear muy importante y asiento permanente con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.

¿Invadiendo Ucrania se acerca o se aleja de esta meta?

Putin piensa que la desaparición de la Unión Soviética fue la principal tragedia del Siglo XX y quiere restaurar esa grandeza. Ahí entronca con un nacionalismo ruso que ha existido a lo largo de los siglos, pero tiene dificultades objetivas para ponerse al nivel de las dos grandes potencias hegemónicas del siglo XXI.

Durante los primeros meses de tensiones vimos como Estados Unidos llevaba a cabo una estrategia de inteligencia novedosa, al publicar la información que tenían sobre la invasión. ¿Cuál cree que era el objetivo de esa estrategia?

Ha sido algo novedoso en la historia de los servicios de inteligencia. Los Estados normalmente reciben información, se la guardan y actúan en consideración en el momento idóneo. El hecho de que Estados Unidos -que por cierto fue el único que advirtió que la invasión era inminente cuando los demás nos negábamos a creerlo- hiciera públicos esos informes era precisamente para evitar que algunas cosas sucedieran; por ejemplo, que soldados rusos disfrazados de ucranianos hicieran algo en el Donbás y luego culpar a los ucranianos. O las informaciones actuales que indican que Rusia podría usar armas químicas o bacteriológicas. Poner esto de relieve impide que esas cosas se acaben llevando a cabo.

«Putin percibió una debilidad de Occidente y se equivocó muchísimo, lo único que ha conseguido ha sido reforzarlo»

¿Por qué Putin ha tomado la decisión de invadir en este momento?

Putin ha percibido, equivocadamente, una cierta debilidad en Occidente. Creía que Biden estaba muy discutido por el Partido Republicano, ya que buena parte no acepta la legitimidad de su elección, y que salía tocado de la guerra de Afganistán. También pensó que Francia estaba ocupada con unas elecciones inmediatas, que en Alemania había un canciller recién elegido e inexperto, que en el Reino Unido andaba con problemas Johnson por las fiestas durante la pandemia. Creo que ha percibido que era un momento de debilidad y eso le ha impulsado a esta decisión. Ahí se ha equivocado muchísimo, porque de momento lo que ha conseguido ha sido reforzar a la OTAN, que había salido muy dañada de la época de Trump, y reforzar mucho la unidad de la Unión Europea.

¿Cree que Putin, viniendo del mundo de la inteligencia al haber sido exdirector del Servicio Federal de Seguridad (antigua KGB), pudo haber tenido mala información sobre la respuesta militar ucraniana?

Rusia ha calculado mal la capacidad de resistencia de Ucrania. Pensaba que habría una guerra corta y rápida. Se ha equivocado y la prueba es lo que está ocurriendo. Los servicios de inteligencia debieron informar de lo que pasaba y pudieron hacerlo bien o equivocarse, eso lo ignoro; o pudieron informar bien y no ser atendidos. Putin procede de la inteligencia e imagino que valoró los informes que le pasaba su gente. En todo caso, parece que el director de inteligencia exterior y otro alto cargo de ese servicio han sido destituidos y puestos en arresto domiciliario. Yo no sé si les culpan de haber informado de una forma errónea sobre las posibilidades de esta invasión.

«Los servicios de inteligencia de Rusia debieron informar de lo que pasaba y pudieron hacerlo bien… o equivocarse»

¿Cómo es el servicio de inteligencia ruso?

Es un servicio de inteligencia antiguo, bien dotado, competente, poderoso, tiene una larga tradición y tiene gente muy competente en los cargos de dirección tanto el Servicio Federal de Seguridad como el servicio de inteligencia militar.

Y a nivel técnico, ¿cómo se consigue este tipo de información?

Por muchos medios, tanto digitales como humanos. Hay infiltrados en centros de dirección del adversario, que tiene contactos que le cuentan cosas… como actúa normalmente cualquier servicio de inteligencia del mundo. Estoy seguro de que Rusia tiene desplegados agentes en Ucrania para saber qué van a hacer los ucranianos; y también estoy seguro de que otros países tienen informadores en Rusia que cuentan a los ucranianos las intenciones del mando militar ruso.

«China no quiere verse arrastrado por una política que no comparte, estoy seguro de que están incómodos con lo que pasa»

En su libro dice también que el covid ha empujado al mundo a un multipolarismo con dos grandes potencias hegemónicas. ¿Qué papel puede jugar China en este conflicto?

China es el único país que puede tener una cierta influencia sobre Rusia porque es el único capaz de aliviar las sanciones que sufre, por eso su influencia puede ser muy importante para animar a Putin a dar marcha atrás. Por otra parte, China ha matizado que es un socio estratégico, pero no un aliado de Rusia. No quiere verse arrastrado por una política que no comparte y estoy seguro de que los chinos están muy incómodos con lo que está pasando.

¿Incómodos?

China no acepta que se hayan violado dos principios claros de su diplomacia como es el principio de integridad territorial y el principio de no injerencia en asuntos internos, que Rusia ha violado. Así mismo, el volumen de negocio que tiene Rusia con China es de 150.000 millones de dólares anuales, que es mucho dinero, pero con Europa tiene 830.000 millones y con Estados Unidos tiene 750.000. Con esto quiero decir que tiene diez veces más con Europa y con Estados Unidos que lo que tiene con Rusia. Además, un apoyo fuerte a Rusia que ayudara a superar las sanciones sería contestado por parte de Occidente, y EE UU ya ha advertido a China de que no lo haga porque sufrirían consecuencias.