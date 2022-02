Putin propuso que Ucrania se desmilitarice y renuncie a la OTAN

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este martes que los acuerdos de paz respaldados por los países occidentales en el este de Ucrania ya no existen, tras reconocer la independencia de las regiones separatistas rusoparlantes en esa zona, y consideró que la «mejor solución» para resolver la crisis sería que Kiev renunciase a la OTAN y se «desmilitarice».

«Los acuerdos de Minsk ya no existen, nosotros reconocemos a la República Popular de Donetsk (DNR) y a la República de Lugansk (LNR)», dijo Putin en una breve conferencia de prensa trasmitida por la televisión rusa.

«¿Para qué implementarlos si hemos reconocido la independencia de estas regiones?«, agregó el mandatario, citado por la agencia de noticias Sputnik.

Putin insistió en que durante ocho años Rusia estuvo interesada en aplicar dichos acuerdos, de los que recordó fue uno de los autores, porque eran «resultado de un compromiso».

Sin embargo, lamentó que posteriormente las autoridades ucranianas «bloquearon dichos acuerdos» que, a su juicio, «cayeron en desuso», reportó la agencia de noticias Europa Press.

«¿Debíamos seguir observando esta masacre, este genocidio de las personas que viven en esos territorios? ¿Cómo se tolera eso? Cuando hablábamos con nuestros socios de Europa siempre decían lo mismo, hay que seguir este camino, pero no podían convencer a sus socios de Ucrania para implementar estos acuerdos», espetó.

The President of Russia and heads of the Donetsk and Lugansk People’s Republics have signed a treaty of friendship and cooperation https://t.co/CuzfdvHXB1

— President of Russia (@KremlinRussia_E) February 21, 2022