Putin recibió la tercera dosis y se ofreció como voluntario para experimentar una vacuna nasal

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió este domingo una tercera dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus y se propuso como voluntario para los testeos de una vacuna nasal, mientras el país registra un leve descenso de casos por la enfermedad en medio de un repunte de las cifras durante las últimas semanas.

«Hoy, siguiendo su recomendación y la de sus colegas, me he puesto una nueva inoculación, de Sputnik Light; eso se llama revacunación», afirmó Putin, según la agencia de noticias rusa Sputnik.

Putin, a quien le fue aplicada una dosis extra del fármaco en su modalidad Sputnik Light, había recibido la pauta completa de la vacuna original Sputnik V a principios de este año, el 23 de marzo y el 14 de abril.

Las declaraciones del mandatario se produjeron durante una reunión con Denís Logunov, vicedirector del Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya que desarrolló el fármaco.

#NovoOgaryovo: The President was re-vaccinated with Sputnik Light and had a meeting with Gamaleya Centre Deputy Director Denis Logunov https://t.co/WchIka5MOb

— President of Russia (@KremlinRussia_E) November 21, 2021