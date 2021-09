Putin se aisló tras detectarse varios casos de Covid-19 en su entorno – Télam

Putin debe respetar un rgimen de autoaislamiento.

El presidente ruso, Vladimir Putin, deber aislarse tras el descubrimiento de varios casos de coronavirus en su entorno, y a pesar de que dio negativo en un test y que se encuentra “en perfecto estado de salud”, informaron fuentes oficiales.

“A raz de casos identificados de coronavirus en su entorno, Vladimir Putin debe respetar un rgimen de autoaislamiento durante un cierto periodo de tiempo”, precis la presidencia en un comunicado.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subray que el mandatario “est en perfecto estado de salud” y que seguir trabajando a distancia, segn inform el portal ruso de noticias Sputnik.

“En realidad, el confinamiento no afecta directamente el trabajo del presidente, simplemente no habr reuniones personales durante un tiempo, pero esto no afecta la intensidad, el presidente continuar con sus actividades en modo de videoconferencia”, explic Peskov.

El vocero record que Putin se reuni con el presidente sirio, Bashar al Assad, quien visit Mosc en visita no anunciada el lunes en la maana, antes de que los mdicos terminaran las investigaciones necesarias para tomar una decisin, y asegur que “la salud de nadie est en peligro”.

Rusia inform este martes 17.837 nuevos positivos de Covid-19 y 781 fallecimientos asociados a esta enfermedad en la ltima jornada, inform el centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus.

“En las ltimas 24 horas en Rusia se confirmaron 17.837 casos de infeccin por el nuevo coronavirus en las 85 regiones, incluidos 1.148 asintomticos (6,5%) “, seala el comunicado.

El nmero acumulado, 7.176.085 contagios, supone un incremento del 0,25% con respecto al da anterior. La mayora de los nuevos positivos fue detectada en la capital (1.609), en San Petersburgo (839) y en la provincia de Mosc (796).

Con la defuncin de 781 pacientes en el ltimo da, el total de fallecidos por Covid-19 en Rusia se elev a 194.249. Se confirmaron 47 muertes en Mosc, 37 en San Petersburgo y 36 en la provincia de Sverdlovsk (Urales).

El da anterior fueron notificados 18.178 casos adicionales de infeccin por el virus SARS-CoV-2 y 719 decesos asociados. Segn el centro operativo, 15.907 personas recibieron el alta mdica en las ltimas 24 horas, con lo que el total de pacientes recuperados ascendi a 6.418.033.

En Mosc fueron dados de alta 1.362 pacientes; en la provincia homnima, 744; y en San Petersburgo, 702.

Por su parte, la oficina nacional de proteccin al consumidor, Rospotrebnadzor, comunic que en Rusia se han realizado hasta la fecha ms de 184,3 millones de test del coronavirus, incluidos 278.000 durante la jornada pasada.

Un total de 1.128.806 personas siguen bajo observacin como sospechosas de estar contagiadas, aadi el organismo.