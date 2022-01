Putin se queja de que Occidente «ignora» los reclamos de Rusia ante un Macron que intenta ejercer de mediador

Emmanuel Macron y Vladimir Putin ya han hablado. El presidente galo ha sido este viernes quien ha descolgado el teléfono para convertirse en el primer líder europeo en charlar directamente con el inquilino del Kremlin para tratar de desencallar la crisis en torno a Ucrania, que sigue por la vía de la diplomacia pero se mantiene en niveles de tensión casi nunca vistos. El Elíseo ha dejado claro que no quiere «una guerra» y por eso Macron se ha colgado el cartel de mediador, al menos de manera oficiosa. Durante más de una hora ha intercambiado pareceres con Putin y tiene previsto hablar también con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

En su respuesta al presidente francés, Putin fue especialmente rotundo y se quejó de que Occidente «ignora» los reclamos de Rusia en materia de seguridad, dando a entender que no está conforme con la respuesta de Estados Unidos y la OTAN a sus peticiones, según se recogió en un comunicado facilitado por el Kremlin. Francia, que trata de rebajar la tensión, cree que ahora «la pelota está en el tejado» de Moscú.

Por su parte, el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, no cambia de discurso e insiste, como otros líderes, que sigue siendo «el momento de la diplomacia» para la desescalada. «En este momento estamos invirtiendo todas nuestras capacidades en los contactos diplomáticos. Es el momento de la diplomacia, de buscar a través del diálogo cómo evitar un conflicto militar», explicó, aunque dejó claro que si bien espera «lo mejor», Europa también está «preparada para lo peor».

Mientras, Biden sigue mirando directamente a Kiev mientras Rusia prepara la respuesta al documento remitido por EE UU sobre las demandas de seguridad que hizo Moscú. Pero las posturas siguen muy alejadas: Washington no cede ante el reclamo ruso de que la OTAN no se amplíe hacia el Este, ni se plantea vetar el acceso de Ucrania. El Kremlin, por su parte, anuncia que se tomará su tiempo para responder. Joe Biden, dado el escenario, es alarmista y no descarta una invasión rusa de Ucrania a lo largo del mes de febrero.

El eslabón más débil de todo el asunto y a la vez el más importante sigue siendo Ucrania, cuyo Gobierno trata de rebajar los temores de Occidente. El ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, aseguró de hecho este viernes que «no hay fenómenos ni acciones de carácter militar» en su frontera con Rusia, desmintiendo en cierto modo los planteamientos de la Casa Blanca. «Lo que es radicalmente diferente es la intensidad de las medidas híbridas, principalmente de información, así como el impacto de estas medidas en la situación macroeconómica», sostuvo el ministro, al mismo tiempo que aseguró que el contacto con sus aliados internacionales es «constante».

A su vez, Macron informó a Putin sobre los planes de París como presidente de turno del Consejo de la UE en el primer semestre del año y ambos acordaron continuar el diálogo bilateral sobre la seguridad del continente. Sí estuvieron de acuerdo en otros temas, como en sus posturas sobre el problema iraní, ya que ambos abogan por proseguir los esfuerzos internacionales para salvar el pacto nuclear entre Teherán y las grandes potencias.