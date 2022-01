qué dijo del acuerdo con el FMI

Nicolás Dujovne, el ex ministro de economía que firmó el préstamo con el FMI en el gobierno de Mauricio Macri recogió el guante por las críticas que recibió en el último tiempo y justificó la decisión tomada durante su gestión: “No me arrepiento de haber ido al Fondo, los problemas de la Argentina son muy grandes, el FMI nos estaba ayudando a resolverlos en un costo menor”.

A su vez, afirmó que dos de los problemas más graves que enfrenta el país son los «defaults permanentes» y recaer en los «controles de cambio». Ante la consulta sobre qué destino tuvieron los dólares que llegaron al país (el acuerdo stand-by fijaba un préstamo por u$s57.000 pero finalmente fueron enviados u$s44.000), Dujovne explicó: “Los dólares no se evaporaron, los usamos para estar al corriente de la deuda mientras mejorábamos la posición fiscal. Llegamos al equilibrio en el día que nos íbamos e íbamos a tener superávit en los años siguientes». Para el ex ministro, el objetivo era «reemplazar financiamiento del Fondo por financiamiento del mercado”.

En referencia al duro informe del FMI de diciembre pasado, el economista sumó: “En el trabajo que realiza el Fondo parte de la crítica es que se debería haber ido mas rápido en el programa fiscal con reformas estructurales. Hay una crítica a la sociedad argentina que no acompañó la continuidad de un programa que nos estaba ayudando a resolver problemas estructurales”.

Y a modo de autocrítica, admitió: “puede ser que no hayamos ido lo suficiente rápido con la corrección fiscal. Creo que íbamos por el rumbo adecuado».

Por último, pese a que ponderó que se haya logrado un acuerdo con el FMI, el ex ministro criticó que no sea un «programa de cambio». «Yo estoy convencido de que para crecer, hay que cambiar. La economía argentina ya no tiene tierra para crecer, necesita que la fertilicemos con reformas. Tenemos que ir hacia una reforma laboral, previsional, tributaria y abrirnos al mundo”.