Qué dijo Roberto Lavagna sobre un posible regreso a las funciones públicas

El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna volvió a la escena pública tras ser uno de los participantes en el panel de cierre del seminario Argentina y la Unión Europea: mirando juntos el futuro. El evento fue organizado en Buenos Aires por la Organización de Estados Iberoamericanos (OIE) y la Embajada de España en el país. Pero a partir de su relación con Sergio Massa, ¿es posible pensar en un regreso a las funciones públicas? Para responder este interrogante Canal E dialogó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

El regreso de Roberto Lavagna

Según el periodista, sorprendió el regreso a la esfera pública del ex ministro de Economía cuando en un foro habló respecto al posible acuerdo que se puede concretar entre el Mercosur y la Unión Europea. «Todos pensaban que Lavagna iba a apoyar este acercamiento, sin embargo dijo que este acuerdo no le importa a nadie, hoy el tema en la agenda cotidiana de los argentinos y en resolver los problemas de la macroeconomía».

En la misma línea, el entrevistado recordó que el economista dijo que, «Es un acuerdo que está planteado en el marco de asimetrías muy grandes y que es muy difícil se pueda llegar a aplicar con conveniencia para los países de la región«. Además, según Maciel el ex ministro de economía advirtió que, «hay que tener cuidado con mirar hacía adelante y dejar de lado los problemas».

Para el periodista de Editorial Perfil: «Fue un panorama bastante pesimista el que planteó Lavagna», quien compartió escenario con Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina; Marisa Bircher, exsecretaria de Comercio Exterior durante la gestión Cambiemos; y Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía.

¿Es posible que Roberto Lavagna regrese al ministerio de Economía?

Ante el interrogante de si puede llegar a regresar al ministerio de Economía, tras su etapa en la que dirigió el Palacio de Hacienda post crisis del 2001, el entrevistado comentó, «Recordemos que Roberto Lavagna está peleado con Cristina Kirchner». Sin embargo, «convengamos en que hay muchas señales por parte de la vicepresidente de recuperación de los vínculos políticos, que era de mucha tensión», añadió.

No obstante, en referencia al futuro político del economista, Maciel aseveró que es un tanto pesimista sobre su regreso, dado que en el mismo foro Lavagna hizo declaraciones al respecto: «Me invitaron y vine y apenas acepté me arrepentí de volver a la escena publica, pero no le podía decir que no a la embajada de España«, se lo escuchó decir a Lavagna.