Qué distritos acordaron y cuáles pujarán con la mirada puesta en 2023

La decisión fue concreta: competir internamente para ganar fuerza de cara a las elecciones generales. Claro. No todos lo vieron de la misma manera. En la previa hubo diferencias. Sin embargo, el acuerdo fue concreto. Y a nivel local, serán más de 50 las listas que tendrán los votantes de Juntos en los 24 distritos del GBA.

Pero no todos pasarán por la interna. Algunos municipios acordaron la unidad. San Isidro, Vicente López y Tres de Febrero son los casos más salientes. Los dos primeros como parte de los acuerdos ascendentes que hicieron para ser parte de las listas nacionales y provinciales. La condición fue simple: sin internas en el feudo propio.

En el oeste, donde gobierna Diego Valenzuela, fue un trabajo más de hormiga. “Esta lista de unidad representa el espíritu de un equipo que viene transformando a Tres de Febrero. Son personas valiosas que no representan sólo a un espacio político, sino a los barrios”, señaló Valenzuela. Y agregó: “Quiero que cada ciudadano se sienta representado por esta generación de hombres y mujeres que vienen a comprometerse y estar más cerca de la comunidad, desde el trabajo y la honestidad”.

No pasó lo mismo en Lanús y San Miguel, los otros dos distritos opositores que tiene el Conurbano, donde tanto las listas que representan a Néstor Grindetti y a Jaime Méndez tendrán competencia interna. En la ciudad del sur saben que cuentan con el voto propio como para ni siquiera perder un lugar en la lista. Sin embargo, en San Miguel, no será tan simple. Y sobran los motivos.

“Cómo le explicás al vecino que el mismo gobierno que hoy se dice peronista trabaja para la lista de la UCR que lleva a un promotor de la interrupción voluntaria del embarazo cuando ellos son los principales defensores próvida”, le dice a este medio un dirigente local. Y agrega: “Y no nos olvidemos que hasta hace poco estaban con Pichetto, antes que Vidal, más atrás con Massa y al principio con Néstor Kirchner. Es una carrera política inexplicable”.

El caudal peronista

Pero las diferencias no solo están en la oposición. El oficialismo, también las tiene. Y quedaron en evidencia hace días cuando la Junta Electoral bonaerense dio de baja todas las listas internas que buscaban competir en estas elecciones en aquellos distritos donde el Frente de Todos es gobierno.

Y es que la decisión del peronismo unido había sido clara. Como había adelantado este medio, los intendentes recibieron la confirmación previa al cierre de listas de que no iban a tener competencia interna. Sin embargo, fueron muchos los candidatos que intentaron colarse en la puja local desde el Frente de Todos.

La decisión posterior quedó en manos de la Junta Electoral partidaria y la resolución fue contundente. A cargo de Hugo Curto, exbarón de Tres de Febrero, el organismo resolvió bajar todas las nóminas en aquellas localidades donde el peronismo fuera gobierno.

Pocos días después más de 70 listas se presentaron ante la Junta Electoral bonaerense, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, con el fin de poder competir al menos con la boleta corta. Pero tampoco lo lograron. En los últimos días el juzgado se expidió y confirmó que no habrá internas. Salvo, en José C. Paz, donde el intendente Mario Ishii abrió el juego y dos listas competirán para quedarse con el apoyo completo del mandamás.

Donde sí habrá internas es en aquellos distritos gobernados por la oposición. Pero no en todos. En San Miguel, Tres de Febrero y San Isidro se selló la unidad. En este último con una intervención clave del actual jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, oriundo de allí.

En Lanús y Vicente López sí habrá disputa. Y no será fácil. En el sur el Frente de Todos tendrá tres listas. Una estará liderada por el presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Omar Galdurralde; otra por el ex candidato a intendente Julián Álvarez y la restante por el director nacional de Agenda Política en Jefatura de Gabinete de Ministros, Agustín Balladares.

De esta manera, La Cámpora, Martín Insaurralde, el Frente Renovador y las organizaciones sociales tendrán sus candidatos enfrentados, con acuerdos que rompen alianzas provinciales y nacionales.

El ex viceministro de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, a cargo de El Ateneo Néstor Kirchner quedó al frente de lista. El objetivo era generar la unidad, pero no tuvieron respuesta del otro lado. Sí lograron cerrar acuerdos necesarios internos con la CTA Autónoma y con la GCT. El que no logró acordar fue Martín Insaurralde. Aliado con Darío Díaz Pérez y el PJ local, puso como candidato a Omar Galdurralde con el objetivo de ganar representación local como la que ya tiene en otros distritos de la Provincia. El aspirante contará con el aval del Frente Renovador de Lanús.

La tercera lista tendrá a Balladares como representante de los movimientos sociales. El referente del Movimiento Evita quiere representar al albertismo.

La otra gran interna también tendrá tres listas. Una de las nóminas está integrada por espacios kirchneristas, el Movimiento Evita y el Frente Renovador, y lleva como primer candidato a concejal a Lucas Boyanovsky, director regional de PAMI. La segunda pone al frente al ex edil y último candidato a intendente en 2019, Lorenzo Beccaría; mientras que la tercera está referenciada en el Partido Justicialista (PJ) local, con Néstor Baches a la cabeza.