¿Qué es el área 51? ¿Dónde se encuentra ubicado?

El Área 51 es una de las bases de la Fuerza Aérea de Nellis, ubicada en el sur del estado de Nevada, en Estados Unidos. En torno al Área 51, también denominada como Groom Lake, Dreamland, Homey Airport, Watertown Stripes o Paradise Ranch, circulan muchas teorías conspiratorias y sobre extraterrestres.

El misterio sobre esta zona se da, en gran parte, por el secretismo que ha girado siempre en torno al Area 51, donde no se permite el acceso a la población civil. Y es que, aunque su existencia no era ningún secreto, no fue hasta el año 2013 cuando se reconocía la existencia del Área 51 por parte del Gobierno.

Historia del Área 51

Según los documentos divulgados por la Universidad George Washington en ese año 2013, el Área 51 se instauró por el avistamiento de unos oficiales militares en 1955, que trataban de buscar un sitio adecuado para el desarrollo de un avión espía y para las pruebas secretas. En un salitral llamado Groom Lake, vieron lo que parecía una pista de aterrizaje.

Esta zona ya había sido usada en la Segunda Guerra Mundial como polígono para la artillería aérea y, entonces, se usó como para la prueba de los aviones espía U-2 y la instrucción de sus pilotos, tal y como informa la Agencia EFE.

Teorías conspiratorias

Este área, en mitad del desierto de Nevada (como se puede ver en el mapa), permanece cercada y su espacio aéreo está vedado para las aeronaves civiles. Así, el misterio y el secretismo que recorre el Área 51 ha desatado numerosas teorías sobre los extraterrestres.

De hecho, en el año 2019, una broma que comenzó en Facebook, acabó con un asalto de cientos de personas al Área 51, aunque pudo ser peor, ya que se sumaron al evento más de 2 millones de personas.

El objetivo de este asalto era liberar a los extraterrestres que, según creen, están allí cautivos. Un solo agente militar y su perro especializado fueron suficientes, apostados en la entrada a la base, para evitar que los asistentes que intentaron pasar el cercado lo consiguieran.