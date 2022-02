¿Qué es el Nord Stream 2 y por qué es tan importante en la crisis ucraniana?

La crisis en torno a Ucrania está llena de matices, que van desde los intereses estratégicos de Estados Unidos, pasando por el ideario soviético de Putin hasta la implicación energética de la UE, que aunque juega un papel secundario en el choque tiene mucho que perder si la escalada continúa en las próximas semanas. La Unión no cuenta con una política exterior común, por lo que pese a que busca cierta «unidad» son los países miembros los que se posicionan.

En este sentido, quizás la posición más delicada sea la de Alemania y hay un por qué en esa debilidad: el Nord Stream 2. ¿Qué es y por qué es tan importante en el marco de la crisis ucraniana? Es el gasoducto que conectará Rusia con Alemania y Europa Central y del Este por el Mar Báltico a lo largo de unos 1.200 kilómetros y, lo que es más importante dada la situación actual, ‘saltándose’ a Ucrania. En teoría se gana rapidez y efectividad.

El elemento energético no solo es fundamental en el sentido estricto de que los europeos -sobre todo en el norte de la UE- puedan encender la calefacción, sino también como instrumento de coacción. Por ejemplo, si los 27 acuerdan imponer duras sanciones al régimen ruso, Putin podría cerrar el grifo del gas y eso sería un problema: más del 40% del gas natural que importa regularmente proviene de Rusia a través de la intrincada red de gasoductos y conectores.

En todo caso, el Nord Stream 2 sigue parado y se ha convertido en un elemento clave en la lucha geoestratégica entre Rusia y Estados Unidos. Biden dejó claro que si Putin ejecuta una invasión de Ucrania «no habrá más Nord Stream 2», porque Moscú también tiene bastante que perder si el proyecto sigue sin ponerse en marcha. El gas que Rusia no exporta, no lo cobra. Y la economía rusa no está para tirar cohetes. Alemania, dada la situación, se encuentra en una encrucijada y ya ha sido duramente criticada por su tibieza, tanto que el Gobierno ucraniano la ha acusado de ser «un estorbo» a la hora de tratar de resolver la crisis.

Scholz, en cambio, avisa de que Rusia «pagará un alto precio» si invade Ucrania. «Estamos en una situación muy complicada. Si hay una amenaza militar a Ucrania, no podemos quedarnos callados. Hay tropas en la frontera ucraniana y ello supone una grave amenaza para la seguridad europea y por eso es importante actuar juntos y hacer juntos lo que sea necesario», expresó el canciller, que no quiso mencionar el gasoducto, consciente de que es un elemento extremadamente delicado.

El nuevo canciller, que solo lleva unos meses en el cargo y está en niveles de aprobación bastante bajos, sigue con la llamada ‘doctrina Merkel’, que ha consistido a lo largo de estos años en priorizar las relaciones económicas y comerciales por encima de la presión estratégica frente a Putin. La eterna líder siempre trató de poner por delante «el diálogo» con Moscú y en algunos momentos fue incluso reacia a la aprobación de sanciones.

Parecía que con su salida la cosa iba a cambiar, pero por ahora no ha sido así. La entrada de los Verdes en el Gobierno podría haber cambiado las tornas, porque el partido es muy crítico con la deriva de Rusia. También el SPD, que lidera el Ejecutivo, ha hecho gala de una posición más dura con el Kremlin, pero parece que la crisis ucraniana ha pillado al nuevo equipo todavía posicionándose y Scholz ve cómo Macron le adelanta por la izquierda en términos de liderazgo. El Nord Stream 2 sigue parado y Alemania sigue inmersa en las dudas. El futuro dirá si la prioridad es el gas o no.