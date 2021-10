Qué está pasando con la gasolina en Reino Unido: ¿cuáles son las causas del desabastecimiento?

Inmensas colas de conductores en las gasolineras para obtener combustible ante la crisis de desabastecimiento que amenaza al Reino Unido. Estas han sido las imágenes en el país en los últimos días debido a una situación que incluso ha generado episodios violentos a las puertas de las estaciones de servicio.

El motivo principal de esta crisis es la escasez de conductores de camiones que distribuyan el combustible necesario de las refinerías a las gasolineras. Pero, ¿a qué se debe esto? Los efectos de la pandemia del coronavirus y las consecuencias del Brexit ya se están haciendo visibles en el Reino Unido.

El propio ministro de Transporte del país, Grant Shapps, ha asegurado que sí hay «mucho combustible» en las reservas y que el cierre de las gasolineras se debe principalmente a una falta de mano de obra en los servicios de transporte. Esto ha originado un aumento exponencial de la demanda de los usuarios por temor al desabastecimiento, lo que ha derivado en el colapso actual.

La Asociación de Minoristas de Gasolina (PRA, por sus siglas en inglés), que representa al 65% de las estaciones de servicios del país, ha informado que «el número de estaciones de servicio sin combustible ha caído del 60% el fin de semana, el 37% ayer al 27% hoy», apunta Shapps.

En este sentido, añade, los suministros están «estabilizados» y hace hincapié en que todos los ciudadanos pueden aportar «su granito de arena» y llenar el depósito de gasolina «solo cuando sea necesario». Asimismo, el ministro ha destacado que la crisis sanitaria actual ha provocado «una escasez global de conductores de vehículos pesados».

The @RMI_PRA who represent 65% of forecourts report the number of petrol stations out of fuel has fallen from 60% at weekend, 37% yesterday to 27% today. Fuel deliveries well above normal. Supplies stabilising. We can all do our bit by filling up only when actually required.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) September 29, 2021