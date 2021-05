¿qué están haciendo los grandes fondos de Wall Street?

Como primera prueba, el análisis cerrado con las posiciones a fin de marzo pasado muestra por ejemplo que Viacom y Discovery, dos de las tres acciones más populares, tuvieron que ser vendidas hasta por el propio banco tras la debacle de Archegos Capital Management y su consecuente margin call. Mientras que entre el resto de las acciones hay algunos nombres conocidos, como Twitter (la segunda que más hedge funds ha atraído a su causa recientemente), MGM Resorts y Morgan Stanley, y otros no tanto, como el fabricante de equipamiento láser, Coherent.

A su vez, Fidelity National Information Service, Home Depot y Fiserv lideran la lista de títulos más impopulares entre los hedge funds en el primer trimestre del año. Otro dato a destacar es que sin tener en cuenta las acciones que incorporan o eliminan de su lista de la compra, Facebook destronó al, hasta ahora indiscutible rey, Amazon como la compañía en la que más están invertidos estos colosos de Wall Street. Si bien cambió el liderazgo entre las posiciones largas más populares, el Top Five sigue encabezando el podio VIP, ahora claro con un nuevo orden: Facebook, Microsoft, Amazon, Google y Alibaba. De los hedge funds relevados, el 27% posee acciones de Facebook y el 57% de ellos la poseen como una de las 10 primeras posiciones. De los 15 nuevos VIP, la mayoría son cíclicos, incluidos Citigroup, General Motors y Freeport McMoRan (cobre).

¿Cuáles son algunos otros hallazgos notables? A continuación, los que más llamaron la atención de Goldman. En primer lugar, no se puede soslayar que el rendimiento de los hedge funds no fue para nada destacable en este trimestre ya que la canasta de posiciones largas más populares de estos fondos según el “Goldman Hedge Fund Very Important Positions (HF VIP)” quedó por detrás del S&P 500 en 11 puntos porcentuales (-6% frente a + 5%) replicando su peor desempeño inferior registrado en 2008/09. Sin embargo, y ya algo se vio semanas atrás, según el último Prime Brokegrage, los hedge funds registraron las mayores, sostenidas y agresivas ventas masivas en acciones tecnológicas en cinco años. Según Goldman, esto refleja que los hedge funds están cambiando a acciones de “Valor”. Los últimos posicionamientos muestran que estos fondos se alejaron bruscamente de “Crecimiento” y pasaron a “Valor” a principios de 2021, reduciendo su sesgo a “Crecimiento” por debajo del promedio de 20 años e igualando el nivel del IIItrimestre de 2018, el más bajo en cinco años. En esta rotación los ganadores fueron las acciones de gran capitalización, las FAAMG.

Este reposicionamiento o rotación se reflejó también en el desprendimiento de papeles de Informática y Tecnología, Servicios comerciales y Consumo hacia sectores cíclicos de menor valoración, incluidos Energía y Materiales. Goldman advierte además que las acciones fuertemente negociadas por los minoristas seguirán siendo volátiles, sobre todo tras los vaivenes del bitcoin. Al respecto, varias de las favoritas minoristas aparecen entre las acciones con los mayores aumentos en la popularidad de estos fondos así como entre las que tienen las mayores disminuciones en popularidad. Otro dato es que la concentración de la cartera de los hedge funds ha disminuido drásticamente desde el I-trimestre de 2020 y ahora se encuentra en su nivel más bajo desde 2015. El hedge fund típico mantiene el 63% de su cartera larga en sus 10 posiciones principales, ligeramente por encima del promedio histórico.

En fin, se puede seguir una estrategia pasiva o bien mirar lo que hacen estos colosos de Wall Street.