Con casi toda seguridad Alemania tendrá un Gobierno a tres bandas tras las elecciones de este domingo. La gran coalición entre el SPD y la CDU se quedará como solución de emergencia, pero la victoria de los socialdemócratas, aunque por la mínima, les da ventaja a la hora de negociar el nuevo Ejecutivo. Eso sí, los democristianos no renuncian a intentarlo por su cuenta. En todo caso, los Verdes y los liberales serán los que tengan la llave de la gobernabilidad y ya han hablado de la posibilidad de llegar antes ellos a un acuerdo para después sentarse con los ‘hermanos mayores’.

Puede ser una jugada inteligente y sea cual sea la salida final los partidos parecen abocados a escoger entre dos vías: la coalición semáforo, formada por el SPD, los Verdes y los liberales, o la coalición Jamaica, que incluya a la CDU-CSU y también al FDP y a los ecologistas. Es pronto para ver cuál es más probable, pero sí se puede dibujar qué haría cada gobierno y cómo se podría alcanzar cada acuerdo. Estas son las claves:

La coalición semáforo: ¿un FDP exigente?

Si se tratase de hablar de probabilidades, la coalición semáforo es la que más opciones tiene. Armin Laschet cree que tiene que ser Olaf Scholz el que tiene que dar el primer paso para pactar, y la opción preferida del SPD es precisamente este acuerdo. Socialdemócratas y Verdes tienen más puntos en común que diferencias y ya lo dejaron claro durante la campaña: impuestos, vivienda, transición ecológica o política fiscal. Entre ellos dos el acercamiento parece casi hecho ya de antemano.

La pata más exigente de esta coalición sería el FDP. ¿Por qué? Fácil. Los planteamientos económicos de los liberales son mucho más ortodoxos que los de los otros dos partidos. Por ejemplo, apuestan por la reducción de déficit y han criticado la mutualización de la deuda en la UE. Además se oponen a las subidas de impuestos y quieren incrementar las inversiones para impulsar el sector privado. Christian Lindner, en este sentido, ya dio pistas de que su socio preferente no es el SPD, sino la CDU.

Visto lo visto, la coalición semáforo se daría bajo un acuerdo de mínimos, con todos los partidos dejando a un lado las líneas rojas y dejando un planteamiento pragmático, que no toque temas espinosos ni polémicos ni cambie demasiado el rumbo de la última legislatura de Merkel. Lo que puedan tardar o no en llegar al acuerdo dependerá en gran medida de las exigencias del FDP: la duda está, por ejemplo, en que Lindner intente pedir el cargo de ministro de Finanzas.

Jamaica: los Verdes no están convencidos y ya salió mal en 2017

Armin Laschet no se va a quedar parado. Si no saliera la semáforo, tal como adelantó ante la prensa la noche electoral, él intentaría formar una coalición Jamaica. La CDU-CSU y el FDP tienen muchos puntos en común y de hecho ya gobernaron juntos entre 2009 y 2013, en una legislatura después de la cual los liberales desaparecieron del Bundestag. Eso sí, Lindner estaría cómodo negociando con Laschet y la política económica, aunque con discrepancias, no sería un problema para el acuerdo.

Pero los Verdes no están del todo convencidos. Annalena Baerbock es consciente de que en una Jamaica su partido podría quedar desdibujado y sus planes en términos de transición ecológica no serían viables, pues ni la CDU ni el FDP están en esa línea. Además, habría que ver si los ecologistas lograría verdaderamente ministerios de peso en el posible Ejecutivo federal. Los Verdes ya gobiernan con los democristianos en algunos länder, pero el Gobierno federal es otra historia y el partido tiene suficiente peso como para ser exigente.

La coalición Jamaica ya fue una posibilidad en 2017 y no salió adelante. La victoria más tímida que en otras ocasiones de Merkel y el mal resultado del SPD llevaron a la canciller a sentar en la mesa a los Verdes y al FDP, pero Lindner vendió muy cara su firma. Tanto que fue el que acabó levantándose de la mesa. «Es mejor no gobernar que hacerlo mal», dijo entonces de madrugada abocando a Alemania al bloqueo. Cierto es que la relación entre los dos líderes entonces era mala, y esos roces ya no se dan entre los líderes.

La gran coalición, una solución de emergencia

Y no hay que descartar del todo que se repita la gran coalición. Eso sí, sería en todo caso una solución de emergencia como ya sucedió hace cuatro años. Ni Scholz ni Laschet aclararon si estarían dispuestos a pactar llegado el caso, pero la suma da, por lo que la vía de una cuarta gran coalición en cinco legislaturas sigue estando sobre la mesa. Solo cambiaría en dos cosas: esta vez estaría liderada por los socialdemócratas y ya no contaría con el ‘pegamento’ que daba estabilidad al acuerdo, Angela Merkel.