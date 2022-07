qué nombres destacan en las quinielas para liderar a los conservadores en Reino Unido

Aunque en diferido, Boris Johnson ha aceptado dimitir. Al primer ministro peor peinado de la historia de Gran Bretaña le ha costado aceptar que se había quedado solo. Después de todo, el político más trumpiano de Europa no es un político normal.

En poco más de 4 horas han dimitido más de 50 personas entre ministros, diputados y altos cargos de la Administración. Boris acepta su derrota, pero al parecer ha pedido seguir hasta otoño, como si quisiera tutelar el proceso de cambio. Sin embargo, no parece que los tories vayan a aceptar esa condición.

Sí es cierto que la ley británica establece que el país debe tener un primer ministro en todo momento. Por lo tanto, continuaría en su puesto mientras se encuentra un sucesor. Así fue en 2019 cuando el partido rindió la resistencia (Brexit por medio) de Theresa May. Entonces llegó Boris Johnson.

Ahora que ya se aparta por fin, los tories tendrán que elegir a un nuevo líder, que será el nuevo primer ministro sin necesidad de ir a elecciones. Así que la gran pregunta es quién será el nuevo lider del Partido Conservador británico.

Favoritos y ‘outsiders’

¿Quién tiene más posiblidades de hacerse con la llave del 10 de Downing Street? ¿Quién está llamado o llamada a recoger el testigo de Johnson?

De momento, varios líderes conservadores se han revuelto contra la idea de que Johnson dimita en diferido.

Presionan para que lo haga ya, y en ese escenario el puesto sería ocupado de forma interina por Dominic Raab, secretario de Estado para Relaciones Exteriores. En caso de ser el elegido, Raab se convertiría en el primer ministro hasta que se convocarán elecciones, previsiblemente en otoño.

En esas comicios es donde las quinielas impulsan nombres como Ben Wallace, Jeremy Hunt, Liz, Truss, Penny Mordaunt Tom Tugendhat, Suella Braverman…

Seis posibles candidatos para suceder a Johnson en Downing Street. 20minutos

Los candidatos a suceder a Boris proceden de todas las alas del partido, desde la derecha hasta el centro tory de One Nation.

Los favoritos

La prensa británica considera que los dos principales candidatos son la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, y uno de sus predecesores en el cargo, Jeremy Hunt. Ninguno de los dos han ocultado su deseo de ocupar el cargo. De hecho, Hunt perdió la anterior elección frente a Johnson.

En segunda fila de la parilla en la carrera por el liderazgo parece estar el secretario de Defensa, Ben Wallace, quien, al igual que Truss, es muy popular entre los conservadores de base debido a su dura posición sobre la guerra de Ucrania.

Los outsiders

De momento, la única candidata «oficial» es Suella Braverman, que se ha postulado pero no ha renunciado a su cargo. Según el Mail, en la lista de candidatos tapados podrían figurar personas como Tom Tugendhat, antiguo oficial del ejército británico y presidente del comité de Exteriores, y Mark Harper, el antiguo jefe de filas convertido en crítico de la gestión que el gobierno hizo de la pandemia de covid.

Liz Truss

La ministra de Exteriores podría contar con el respaldo del ala dura de la formación. De 46 años y diputada desde 2010, en las encuestas de Conservative Home ha aparecido algunas veces como la más valorada. Nunca ha confirmado que aspire al liderazgo, pero posa en redes sociales con una cuidada coreografía, que incluye -dice el Daily Mirror– desde salir a correr por el puente de Brooklyn a posar en un tanque como hizo en su día Margaret Thatcher.

Liz Truss Chris McAndrew – WIKIPEDIA

Liz nació en el seno de una familia de izquierdas, cantando junto a su madre «Maggie Maggie Maggie, fuera, fuera». Luego hizo su viaje a la derecha. Truss ha endurecido su posición sobre el Brexit y se ha ganado la confianza de algunos colegas contrarios a la UE. Ha defendido las subidas de impuestos que el Gobierno Johnson tuvo que aprobar, pero está en contra de un impuesto a las grandes petrolíferas.

Según The Guardian, esta mujer levanta reacciones muy diferentes. Mientras que varios nuevos diputados la describen como «estupenda» o «una nueva Maggie», otros, más bien escépticos, usan la palabra «chiflada» para referirse a ella.

Jeremy Hunt

Ya perdió unas primarias contra Johnson en 2019 y en 2016 hizo campaña por la permanencia en la UE. Y sin embargo, no parece que todo ello le disuada de volver a intentarlo. En estos últimos meses ha estado en un discreto segundo plano, criticando en ocasiones los errores del Gobierno Johnson con la pandemia de Covid, como presidente de la Comisión de Sanidad.

Jeremy Hunt. GTRES

Cuando la moción contra Jonhson, dijo que votaría por el cambio porque, de lo contrario, los tories «van a perder las próximas elecciones generales». Y añadió: «No estamos dando al pueblo británico el liderazgo que se merece. No estamos ofreciendo la integridad, la competencia y la visión necesarias».

El Daily Mail recuerda que Hunt también tiene su propia cuota de meteduras de pata, incluyendo entre ellas llamar en una entrevista «japonesa» a su esposa china Lucia -con quien tiene tres hijos-.

Ben Wallace

Gracias a la guerra en Ucrania es el ministro más popular entre las bases tories, según la web Conservative Home, donde suele encabezar las encuestas. El actual ministro de Defensa es una persona muy apreciada dentro del partido, que le considera un ministro más que competente.

Este ex oficial de la Guardia Escocesa, de 52 años, se ha convertido en uno de los principales halcones del gabinete en la guerra de Ucrania, según el Mail. Ha estado al frente de los esfuerzos para suministrar a Kiev armas y conocimientos técnicos para luchar contra la invasión rusa. Eso ha impulsado su base de apoyo y el reconocimiento de su nombre.

Ben Wallace EP

Que se sepa no ha tirado ni una sola piedra contra Johnson. Ante la moción tuiteó: «En 2019 Boris ganó con una mayoría de 80. Ha conseguido victorias en escaños que nunca antes habíamos tenido. Con la covid, en Ucrania… ha ayudado a dar una respuesta líder en el mundo. Tiene toda mi confianza».

Al contrario que el actual primer ministro, Wallace no tiene carisma… pero en una nueva etapa ya no se sabe si eso sería defecto o virtud. De hecho, su perfil público es muy escaso. Sin embargo, compañeros de partido afirman que la popularidad nacida de la guerra de Ucrania puede haberle hecho considerar la posibilidad de una candidatura, según The Independent.

Penny Mordaunt

Desde que se convirtió en diputada en 2010, ha ocupado varios puestos de alto nivel, incluido el de secretaria de Defensa, pero fue despedida por Boris Johnson. De vuelta al Gobierno, desde febrero de 2020 es la ministra de Comercio y es muy popular entre los miembros del partido.

De 49 años, es hija de Nacida de un paracaidista, tiene el nombre de un barco de la Armada y está emparentada con Angela Lansbury y con el primer canciller laborista Philip Snowden. Se atrevió a aparecer en un reality en traje de baño y es popular entre los miembros del partido.

Penny Mordaunt. Russell Watkins Department for International Development / WIKIPEDIA

Ha sido discreta, pero se cree que tiene ambiciones de liderazgo. Reservista de la Royal Navy, apoyó el Brexit y se opuso a los intentos de destituir a Theresa May en 2018. El día en que se votó la moción contra Boris y algunos tuitearon en su apoyo, ella tuiteó que estaba en una ceremonia en Portsmouth recordando el Dia D. De hecho, en 2019 apoyó a Jeremy Hunt.

En todo este tiempo se ha dejado querer cuando se ha hablado de sustituir a Johnson. Dijo que estaba «sorprendida por la estupidez de lo que ha ocurrido» en Downing Street en medio del escándalo del Partygate.

Nadhim Zahawi

De 55 años, Boris le nombró ministro de Vacunas durante la covid y luego secretario de Educación. Sus padres, kurdos, huyeron de Irak cuando él tenía nueve años.

Nadhim Zahawi. EP

Tuvo una lucrativa carrera en la industria petrolera. El año pasado, el Mirror reveló que él, su esposa y sus empresas habían construido una cartera de propiedades de 100 millones de libras. Fue cofundador de la importante empresa encuestadora YouGov.

Diputado desde 2010, The Telegraph entiende que lleva meses tramando y preparando su candidatura al liderazgo de los tories.

Rishi Sunak

Durante mucho tiempo se le consideró el favorito para suceder a Boris Johnson. En enero una encuesta decía que casi a mitad de los votantes del Partido Conservador consideraban que lo haría mejor que el propio Boris. Pero las opciones del ex ministro de Economía parecen haberse reducido tras verse envuelto en abril en un escándalo: su millonaria esposa utilizó argucias legales para evitar pagar millones en impuestos en Reino Unido.

Rishi Sunak. FLICKR/HM TREASURY

Cuenta el Mirror que Sunak es propietario de cuatro coches y aficionado a las fotos muy posadas en Instagram. Fue objeto de burla por promocionar una rebaja temporal del impuesto a los combustibles utilizando el coche de otra persona. Las cámaras también captaron el embarazoso momento en el que luchaba por usar su tarjeta bancaria para pagar.

Encima, fue multado por la policía por su participación en el Partygate. Y sin embargo, aún tiene posibilidades. Parte de los tories moderados seguían creyendo que era el mejor candidato, especialmente si había que elegir entre él y Liz Truss.

Suella Braverman

La actual Fiscal General es la única que se ha postulado de verdad. Lo hizo este miércoles al tiempo que pedía la dimisión de Boris Johnson. Eso sí, de momento, no renuncia a su cargo.

Suella Braverman. WIKIPEDIA/David Woolfall

«Amo este país. Mis padres llegaron aquí sin nada, y fue Gran Bretaña la que les dio esperanza, seguridad y oportunidades… Este país me ha dado oportunidades increíbles en la educación y en mi carrera. Tengo una deuda de gratitud con este país, y servir como Primer Ministro sería el mayor honor. Así que sí, lo intentaré», dijo anoche Braverman en una entrevista con la ITV.

La actual Fiscal General se comprometió a aplicar «recortes de impuestos adecuados» para ayudar a enfrentar el coste de la vida y reducir el tamaño del Estado. De Johnson dijo que su posición se había vuelto «insostenible» y pidió su dimisión.

Tom Tugendhat

Veterano de Irak y Afganistán, es el presidente del Comité de Asuntos Exteriores en la Cámara de los Comunes. El ex militar es uno de los favoritos entre los centristas del partido. Sería raro que alguien sin experiencia en el Gobierno pasara de golpe a ser primer ministro. Pero eso, leemos en The Guardian, sería su virtud: nuevo entre lo nuevo, no estaría contaminado por el régimen de Johnson.

Tom Tugendhat. WIKIPEDIA/Chris McAndrew

Sajid Javid

Este exbanquero era ahora Ministro de Sanidad, tras haberlo sido de Hacienda, de Interior, de Cultura, de Empresa y para las Comunidades y Gobierno Local. A su favor, que procede de un entorno humilde (es hijo de un conductor de autobús); en su contra, las recientes revelaciones sobre sus asuntos fiscales.

Sajid Javid. EFE

Qué dicen las casas de apuestas

Ya se sabe que en las casas de apuestas de Gran Bretaña se puede apostar por cualquier cosa; también por el futuro de país. Aquí, Penny Mordaunt es la favorita. Según Sky Bet, por la ex canciller las apuestas van 4/1. En la última contienda por el liderazgo, ella apoyó a Jeremy Hunt, el rival de Boris.

Ben Wallace, Liz Truss y el ex secretario de Sanidad Jeremy Hunt también se consideran candidatos, al igual que el recién nombrado canciller Nadhim Zahawi, a 10/1.

Con menor probabilidad de salir se apuntan los nombres de Sajid Javid (11/1) y Michael Gove (28/1), Dominic Raab (28/1) y Priti Patel (40/1).