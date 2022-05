¿Qué ocurriría si Putin muriera repentinamente? Una experta lo explica

Los rumores sobre la salud de Vladimir Putin se han disparado en las últimas semanas y más en concreto, algunas informaciones apuntan a que en breve se someterá a un tratamiento contra el cáncer.

Putin, de 69 años, ha estado en el poder durante dos décadas y el año pasado firmó una ley que le permite postularse para otros dos mandatos de seis años en 2024 y 2030.

Pero, ¿y si su salud le impidiera seguir? ¿Y si muriera de manera repentina? Sarah Whitmore, experta en política interna rusa en la Universidad de Oxford Brookes, explicó a The Mirror qué sucedería si Putin muriera repentinamente en el cargo.

«Si Putin muriera repentinamente a causa de una enfermedad, habría que informar a la gente y tendría que organizarse una especie de sucesión. Según la constitución, el primer ministro asume el cargo y luego se deben organizar elecciones en tres meses«, dice Whitmore.

Actualmente, el primer ministro es Mikhail Mishustin. De cualquier modo, Putin no ha nombrado públicamente a un sucesor, pero se cree sería alguien que continuaría persiguiendo la supervivencia del régimen.

«Es muy probable que el régimen que rodea a Putin elija un sucesor digno de confianza adecuado a sus intereses. Alguien que conocemos como (Sergei) Shoigu —ministro de Defensa—, ha sido promocionado como un sucesor potencial y visto como una cara popular y aceptable», añade Whitmore.

«O podría ser alguien que no conocemos, como ocurrió con la llegada de Putin, que no era nadie en ese momento. Puede ser incluso más de línea dura. No parece haber expresiones de descontento, pero también hay críticas a Putin por no estar siendo lo suficientemente duro en Ucrania y ser demasiado amable», dice la experta.

Whitmore se muestra, no obstante, escéptica con los rumores: «Soy un poco escéptica acerca de que si tuviera problemas de salud graves, lo sabríamos. Incluso si es así, eso no significa que no pueda funcionar durante años o que parezca funcionar durante años. Es concebible que incluso si tiene una enfermedad, todavía pueda continuar durante mucho tiempo», concluye.