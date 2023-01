¿Qué pasaría si China y EE UU llegan a la guerra por Taiwán? Un estudio militar apunta a una segura derrota china

Estados Unidos va a crear una unidad de respuesta rápida en Japón ante el aumento de la tensión entre China y Taiwán. Los Marines estadounidenses van a desplegar en Okinawa esta unidad con entre 1.800 y 2.000 efectivos. Su propósito es proteger estas islas del sudoeste de Japón.

La medida muestra que Washington -como también Tokio- está reforzando sus capacidades de respuesta en estas islas cercanas a Taiwán. Es la respuesta al aumento de las maniobras militares de China en esta misma zona.

En los últimos años, Pekín organiza periódicamente incursiones aéreas en la Zona de Identificación Aérea de Taiwán y maniobras militares alrededor de la isla. Tanto es así que Taipéi, además de unir lazos con EE UU, toma sus propias medidas, como alargará el servicio militar obligatorio para hombres.

«La paz no caerá del cielo», dijo en diciembre la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen. «Ante el avance del autoritarismo chino, la capacidad del servicio obligatorio de cuatro meses no satisface las necesidades estratégicas actuales», aseguró la mandataria.

Taiwán, piedra de toque

Taiwán es la piedra de toque más visible del enfrentamiento entre las dos superpotencias, EE UU y China; la que lo es desde la Segunda Guerra Mundial y la que acaba de llegar a esa condición. Así que cabe preguntarse, ¿triunfaría una hipotética invasión china de Taiwán?

EE UU podría obtener en Taiwán una victoria pírrica, sufriendo más a largo plazo que los chinos ‘derrotados'»

Expertos militares del estadounidense Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) han respondido a esa pregunta. Con la información de la que hoy se dispone, aseguran que la invasión china de Taiwán fracasaría, pero aún así tendría un enorme coste para EE UU, sin cuya ayuda sería imposible la defensa de la isla. El Pentágono «podría obtener una victoria pírrica, sufriendo más a largo plazo que los chinos ‘derrotados'», afirman.

En primer lugar, en la mayoría de los escenarios de este «juego de guerra» es improbable que China tenga éxito en sus objetivos operativos o que ocupe Taipei. En segundo lugar, el coste de la guerra sería elevado para todos los implicados, incluido Estados Unidos», explica uno de los autores, Eric Heginbotham, experto en seguridad del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Taiwán frente a China en el mapa: la isla aparece en verde más oscuro. WIKIPEDIA/KZ9314

El documento titulado The First Battle of the Next War: Wargaming a Chinese Invasion of Taiwan (‘La primera batalla de la próxima guerra: la invasión china de Taiwán’) lo firman, además de Heginbotham, Mark F. Cancian, experto en seguridad y Matthew Cancian, del Colegio de Guerra Naval de EE UU.

Aún con la derrota de China, «la posición global de Estados Unidos quedaría dañada durante muchos años»

Estos expertos han imaginado hasta 24 escenarios de esa hipotética ofensiva china en 2026. Los ejércitos de China, Taiwán, EE UU y Japón serían los actores participantes en este episodio bélico.

Su conclusión es que es improbable que China lograra invadir Taiwán si se cumplen estas cuatro condiciones:

Taiwán debería resistir enérgicamente: si no lo hiciera, el resto sería inútil. EE UU debería entrar en el conflicto: debería ser en cuestión de días y con toda su capacidad. «Los retrasos y las medias tintas dificultan la defensa, aumentan las bajas estadounidenses y elevan el riesgo de que los chinos creen un alojamiento irreductible en Taiwán», aseguran. Washington debería disponer de sus bases en Japón: sin ellas, no podría utilizar sus numerosos aviones de combate/ataque. EE UU debería poseer suficientes misiles antibuque de crucero (ACSM) de largo alcance lanzados desde el aire.

Y aún dándose todas estas circunstancias, el coste para los norteamericanos sería inmenso. Los firmantes del artículo sostienen que EE UU y sus aliados perderían decenas de barcos, cientos de aviones y miles de personas. Tanto, que «la posición global de Estados Unidos quedaría dañada durante muchos años».

Cómo sería la guerra

En ese mismo escenario, que apuntan como más probable, la Armada china estaría en ruinas, el núcleo de sus fuerzas anfibias roto y miles de soldados habrían sido hechos prisioneros. El coste para Taiwán sería quedar sin electricidad ni servicios básicos, pese a tener intacto su ejército.

El documento del CSIS imagina así el transcurrir de la batalla por Taiwán. Inicialmente, los misiles chinos destruirían las bases aéreas estadounidenses en Japón y hasta Guam; hundirían dos portaaviones estadounidenses y entre 10 y 20 destructores y cruceros.

Los daños sufridos por el Ejército chino por el contraataque taiwanés podrían desestabilizar al propio régimen chino

La fuerza invasora china sería destruida antes de llegar a ocupar una parte significativa de Taiwán. En la mayoría de los escenarios imaginados, China no lograría capturar Tapei, la capital de la isla.

Taipéi 101, Taiwán Getty Images/iStockphoto

El artículo habla también de las consecuencias más allá del propio escenario bélico. Así, creen que los daños sufridos por el Ejército chino por el contraataque taiwanés podrían desestabilizar al propio régimen chino.

Escenario optimista y escenario pesimista

En el escenario más optimista (para los intereses de Washington), la flota china sufriría graves daños en los tres primeros días y sería incapaz de desembarcar más de tres brigadas anfibias en tierra. En esta versión de la guerra por Taiwán, «las pérdidas de la flota china serían abrumadoras». Y también en tierra: 3 batallones quedarían inutilizados para el combate, con unas 3.000 bajas (de ellas 1.000 muertos) y 24.000 soldados chinos hechos prisioneros.

Cancian, Heginbotham y Cancian han imaginado también el escenario más pesimista, o sea, el mejor para Pekín. Ese caso se basa, de entrada, en el supuesto de que el misil JASSM-ER no pudiera con los buques chinos.

Ni el escenario más optimista para China «acaba en un claro éxito, es decir, una ocupación china de Taipei o de más de una cuarta parte de la isla»

Se trata de un misil de crucero que puede ser portado por una amplia gama de aviones. Los escenarios optimistas se presuponen por el impacto decisivo de los JASSM-ER, pero los autores reconocen que «sus capacidades antibuque reales no están bien establecidas».

Doce de los escenarios pesimistas incluían retrasos en la movilización norteamericana y otros doce una muy mejorable competencia militar taiwanesa o su poca capacidad para reaccionar rápidamente a la invasión. Pero aunque los resultados eran significativamente mejores para China, «ninguno acabó en un claro éxito chino, es decir, una ocupación china de Taipei o de más de una cuarta parte de la isla».