“Que Rosales ponga la cara y se junte con los trabajadores para darles tranquilidad”, señaló Moyano sobre Garbarino

Poco más de 3.800 trabajadores de la reconocida empresa de electrodomésticos Garbarino atraviesan un momento más que crítico a raíz del incesante cierre de sucursales en distintos puntos del país y de los sueldos y beneficios adeudados en diversas áreas.

Este escenario adquirió en las últimas horas ribetes dramáticos tras la toma del centro de distribución de La Tablada por parte de Camioneros, debido al atraso en el pago de sueldos a más de 200 trabajadores del área de logística. Al respecto, el dirigente gremial disparó contra el dueño de la compañía, Carlos Rosales.

Al respecto, el secretario adjunto de la entidad sindical, Pablo Moyano, afirmó a Graciela Moreno para BAE Negocios que “tenemos 200 trabajadores que sólo cobraron el 45% de mayo, les deben junio, aguinaldo y el bono”.

“No hay respuestas, Carlos Rosales está fugado; no lo vi nunca, no lo conozco. Viene la malaria y lo primero que hacen los dueños es rajarse. Mientras dicen que negocian, la gente está cagada de hambre, que ponga la cara que se junte con los trabajadores para darle tranquilidad”, detalló el referente camionero.

Cabe recordar que desde principios de junio comenzó a incrementarse sostenidamente el cierre de sucursales en distintas ciudades del país. De hecho, durante la primera semana de este mes bajaron la persiana todas las sucursales de la Zona Oeste de GBA y todas las de Rosario, en Santa Fe.

“Ojalá que aparezca alguien, que pague la guita y se reactive; que negocie con quién sea, hace dos meses que nuestros trabajadores no ven el sueldo completo. Ahora se vienen las últimas paritarias, me llaman la atención que la vicepresidenta dijo el año pasado que venían con la decisión de levantar, de hacerse cargo de las malas administraciones anteriores y nada. Parece que la hacen caer para comprarla por dos mangos o llevarla a la quiebra. El que siempre pierde es el trabajador”, disparó Moyano.

Garbarino fue adquirida en 2020 por el empresario Rosales, y al poco tiempo redujo los locales de 200 a 135, acumulando una deuda total de $19.000 millones en proveedores, bancos y locadores.

Por último, el referente de los camioneros no descartó movilizarse a Trabajo o concretar un acampe en Plaza de Mayo y remarcó: “Estos tipos no pueden salirse con la suya, hoy que tienen que poner sus ganancias se borran. Yo no voy a dejar tirado a 200 trabajadores, no descarto hacer algo más grande”