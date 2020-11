Qué se juega Trump si pierde las elecciones: ¿puede acabar en prisión?

El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría jugarse mucho más que la reelección en estos comicios, debido a las causas judiciales que tiene pendientes y a las que no ha debido enfrentarse hasta el momento por la inmunidad que le confiere su cargo al frente del Gobierno. Sin embargo, una derrota en las urnas cambiaría el escenario y el mandatario quedaría expuesto a la Justicia y podría terminar en prisión.

Entre los procesos en su contra, tanto civiles como penales, se cuentan distintos tipos de fraude (fiscal, bancario y electoral) y obstrucción a la Justicia, así como una cuantiosa deuda. Es posible que algunos de ellos se saldase con una multa, pero otros podrían dar con el magnate en la cárcel.

Uno de los principales delitos a los que se enfrenta Trump es el de violar las leyes de financiación de campañas electorales de 2016 y en el que uno de los nombres principales es el de Michael Cohen, exabogado personal del presidente. El letrado hizo pagos en nombre del presidente a dos mujeres que supuestamente habían mantenido relaciones extramatrimoniales con el mandatario para silenciarlas y proteger su candidatura a la Casa Blanca.

Cohen, que estaba detrás de muchas de las operaciones de Trump, ya fue condenado a tres años de cárcel tras confesar un total de ocho delitos. Entre otros, reconoció evasión de impuestos y declaraciones falsas a un banco y, posteriormente, se declaró también culpable de haber engañado al Congreso sobre los detalles de un negocio inmobiliario de Trump en Rusia.

Robert Mueller y el ‘Rusiagate’

Otra de las grandes causas pendientes de Trump está relacionada al ‘Rusiagate’ o, lo que es lo mismo, la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y la vinculación del multimillonario, sobre la que fiscal especial estadounidense Robert Mueller presentó su informe en 2019.

Si bien la investigación sobre los nexos entre la campaña de Trump y el Gobierno ruso para perjudicar a Clinton y beneficiarle en las elecciones no halló pruebas de que se hubieran confabulado para ese propósito, Mueller apuntó a una posible obstrucción a la Justicia por parte del mandatario en el curso de la investigación.

Posible fraude bancario

La Fiscalía del distrito de Manhattan (Nueva York) tiene abierta contra el presidente una investigación que va más allá de lo que se pensaba inicialmente y podría incluir alegaciones de fraude bancario y de seguros, según el titular del Ministerio Público, Cyrus Vance.

Para poder continuar con sus pesquisas, la Fiscalía solicitó acceso a documentos financieros del presidente que se extienden durante una década para ver si contienen pruebas de “transacciones potencialmente inadecuadas” por parte de varios individuos. Por su parte, Trump se ha afanado en bloquear esta vía en los tribunales.

¿Es el indulto una posibilidad?

Para librarse de estas responsabilidades penales y civiles, el empresario podría recurrir al indulto que los presidentes estadounidenses pueden conceder. Así, cabe la posibilidad de que Trump se perdone a sí mismo. Richard Nixon ya sopesó esta estrategia al explotar el escándalo del Watergate, pero acabó por descartarla.

A Nixon lo amnistió su sucesor, Gerald Ford, y tal vez en este caso Joe Biden podría hacer lo mismo con Trump. No obstante, el indulto presidencial solo lo exime de los delitos federales que haya podido cometer y no de los estatales.

La deuda de Trump

Venza o no en las urnas, Trump tendrá que hacer frente a una deuda que los medios estadounidenses han tratado de estimar, pero sin llegar a ponerse de acuerdo. Así, un extenso informe publicado por The New York Times señaló que el presidente es “personalmente responsable” de un débito de 300 millones de dólares, que vence en los próximos cuatro años.

No obstante, de acuerdo con la revista Forbes, la deuda podría ascender a mil millones. Los préstamos concedidos al mandatario se distribuyen en más de una docena de activos distintos, como hoteles, edificios o campos de golf. La mayoría de ellos pueden verse en el informe de divulgación financiera que Trump presenta anualmente al Gobierno. Sin embargo, dos, que la revista estima que suman unos 447 millones de dólares, no aparecen.

Por otro lado, Trump también tiene activos importantes. El citado medio los ha valorado en 3.660 millones de dólares, una cantidad suficiente para que su patrimonio neto se estime en unos 2.500 millones.