Qué sindicalistas asistieron a la primera reunión del Consejo Federal contra el Hambre

Más de 60 personalidades se reunieron este viernes en la primera reunión del Consejo Federal contra el Hambre, espacio creado por el presidente Alberto Fernández.

El encuentro fue encabezado por el mandatario nacional, acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y funcionarios del gobierno nacional.

Entre los invitados hubo sindicalistas de distintas vertientes del movimiento obrero. Se hicieron presentes Roberto Baradel, de la CTA de los Trabajadores; Sonia Alesso y Eduardo López, por la CTERA; y Ricardo Peidro y Hugo “Cachorro” Godoy, por la CTA Autónoma.

Hoy fuimos parte del Consejo Federal contra el Hambre. Agradecemos por la invitación al presidente @alferdez y celebramos la apertura para escuchar las propuestas de la clase trabajadora. pic.twitter.com/GsrkfEYdfK — CTA Autónoma Nacional (@CtaAutonoma) December 20, 2019

También estuvieron Marcelo Tinelli, Estela de Carlotto, Hilda “Chiche” Duhalde, Martín Caparrós, Agustín Salvia (Observatorio Social de la UCA), Daniel Funes de Rioja (UIA), Carlos Tissera (Cáritas), Viany Soto y Narda Lepes, entre otros.

El presidente Fernández exhortó a los argentinos a “ponerse a trabajar e involucrarse todos, no importa de dónde vienen ni cómo piensan” para luchar contra el hambre, porque sostuvo que es “indigno ser parte de una sociedad que no se preocupa por el que tiene hambre”, al hablar en la Casa de Gobierno durante la primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre.

“Este plan no es el plan del gobierno, no es el plan de Alberto Fernández, es el plan de la Argentina. Los dueños de este plan somos los argentinos de bien que no queremos que ningún argentino pase hambre“, dijo el mandatario y señaló que por esa razón pidió que “inviten a todos, no me importa de dónde vienen, cómo piensan, qué representan en términos de intereses” para de esta manera “hacer más fácil la tarea” común.

“Yo siento que todos tenemos algo para dar, algo para ofrecer y debemos dar y ofrecer para terminar con el hambre en la Argentina” lo cual “nos va a hacer una mejor sociedad, a ser mejores humanos”, añadió Fernández.

Apuntó que “esta sociedad el día que terminemos con eso, cuando sepamos que, en la Argentina, ese país ampuloso que se jacta de poder alimentar a 400 millones de personas se ha ocupado de alimentar a 15 millones de pobres que tienen en su tierra”.