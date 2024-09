Qué temas abordó – NCN

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tiene todo listo para presentar este miércoles en el Congreso a partir de las 11 su primer informe de gestión. En las últimas horas difundió las respuestas a 2.135 preguntas hechas por los diputados de diferentes bloques. El Ministerio de Economía es la cartera con más preguntas (628), seguida por Capital Humano (441), Jefatura de Gabinete (191), y los ministerios de Salud (189), Justicia (182), y Seguridad (133).

Se espera una sesión larga, de entre seis y siete horas, donde Francos hablará de los temas más diversos vinculados al Gobierno. Dólar, inflación, empleo, la aplicación del RIGI, el veto a la reforma de la movilidad jubilatoria, el decreto que limita el acceso a la información pública y las asignaciones millonarias a la SIDE, serán algunos de los temas que le tocará responder al jefe de Gabinete.

La presentación de Francos responde a una obligación constitucional. El artículo 101 de la carta magna establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso cada mes, alternando entre las dos Cámaras, para dar un informe de gestión del rumbo del Gobierno. Tal frecuencia nunca fue respetada por ninguna gestión, pero periódicamente han cumplido con este deber. La de Francos es la segunda vez que la gestión libertaria lo hace desde que Javier Milei asumió la presidencia.

Según informaron desde Jefatura de Gabinete, «habían recibido 3.535 requisitorias de los legisladores las que, una vez unificadas en Coordinación de Informes, quedaron consolidadas en las 2.135 consultas actuales». Francos ya las respondió por escrito y este miércoles hará una presentación en Diputados.

Economía, eje central

Si bien los temas fueron variados, se destacan los vinculados a la economía (cepo, dólar, inflación) y las jubilaciones, después del veto presidencial. También hay preguntas sobre los viajes del presidente Javier Milei al exterior y los gastos en la Quinta de Olivos, así como los derechos humanos y el régimen penal juvenil.

Sobre la salida del cepo, el Gobierno explicó que la misma se dará cuando se logre “el equilibrio fiscal, la resolución de los stocks de endeudamiento acumulado en pesos y dólares del BCRA, la eliminación de todos los flujos de emisión monetaria, la normalización de los flujos comerciales y una recomposición suficiente de reservas”.

En esta misma línea, también se indagó sobre las intenciones de Javier Milei de eliminar el Banco Central, que fue una de sus promesas de campaña: “El Presidente de la Nación fue muy claro en campaña sobre los objetivos económicos y políticos a futuro de su presidencia. En esa línea, el Presidente plantea continuar adelante con su propuesta”, indicó.

Al ser consultado sobre la relación con el FMI, Francos el informe asegura que «al presente no se está negociando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional», pero no se descarta en un futuro. Esto no significaría una mala relación entre el organismo internacional y el Gobierno, se desprende del informe.

De hecho, “el nuevo programa económico fue revisado y aprobado por el FMI sin inconvenientes. El 31 de enero se logró la aprobación de la séptima revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas por el Directorio del FMI, permitiendo un desembolso de USD 4.700 millones. Luego, el 13 de junio el Directorio aprobó la octava revisión del acuerdo habilitando un desembolso de alrededor de USD 800 millones para continuar apoyando los esfuerzos de las autoridades por afianzar el proceso de desinflación, reconstruir las reservas fiscales y externas y apuntalar la recuperación. En esta revisión se evaluaron las metas correspondientes al primer trimestre de 2024, y de acuerdo con el comunicado del FMI, ‘los resultados fueron mejores a lo esperado’”, se especificó.

En una de las respuestas, el Gobierno vuelve a defender el tipo de cambio actual y asegura que no está atrasado. En este sentido, desmiente que la venta de dólares al Contado con Liqui esté dirigido a contener la suba de esta cotización. En realidad, tiene un objetivo «primordialmente monetario y antiinflacionario».

¿Por qué el dólar oficial no estaría atrasado? «El Ministerio de Economía informa que, tras los ajustes macroeconómicos de los primeros meses de gestión, en el nivel fiscal, monetario y cambiario, el nivel del tipo de cambio oficial se considera adecuado, avalado por el superávit de las cuentas externas y por los demás equilibrios macroeconómicos actuales», responde.

En otro tramo, le preguntaron por su promesa de dolarización. Como lo viene haciendo Milei hace meses, no la descarta pero la patea para adelante: «una meta de este gobierno la libre competencia de monedas y la dolarización, cuando las condiciones de la economía así lo permitan».

¿Quiénes hicieron más preguntas?

La fuerza política que más preguntas realizó, por lejos, fue Unión por la Patria (UP), con 1041. Le sigue la UCR (401), el PRO (208), Encuentro Federal (143), Coalición Cívica (131), la izquierda con 5 miembros y dos bloques efectuó (128), el Movimiento Popular Neuquino (8), el MID de Oscar Zago (2) y Creo (4).

En tanto, el ranking de legisladores con más consultas lo encabeza uno de UP, Eduardo Toniolli, que hizo 98. En esta oportunidad, la izquierda se quedó con el segundo lugar. Vanina Biasi de FITU hizo 72. Luego, entre quiénes más preguntaron, le siguen Juan Marino (69 – UP), Ana Carla Carrizo (68 – Evolución Ciudadana), Mónica Schlotthauer (67 – FITU), Martín Maquieyra (59 – PRO), Leandro Santoro (57 – UP); y Nicolás Del Caño (53 – FITU).