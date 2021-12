‘Queremos asegurar un piso de 1.300 productos regulados que operen como ancla’

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, destacó el avance en las negociaciones con empresas para consensuar una «canasta regulada» con un piso de 1.300 productos a precios accesibles para el año próximo, y consideró que el congelamiento que concluye el 7 de enero fue efectivo para estabilizar precios de productos de consumo masivo.

En una entrevista exclusiva con Télam, Feletti se refirió además al proyecto de poner en marcha fideicomisos con aportes privados, con el objetivo de desacoplar los precios locales de las subas internacionales.

A continuación, algunos de los principales tramos de la entrevista:

Télam: El próximo 7 de enero concluye la vigencia de la canasta de precios congelados, ¿cómo evalúa el funcionamiento de la medida?

Roberto Feletti: Tenemos una evaluación realmente positiva, tanto en el cumplimiento del abastecimiento que está en un 80% como en el cumplimiento de precios que está arriba de 90% en el área metropolitana; estos datos surgen de revisiones semanales que hacemos con nuestro equipo de relevamiento, de inspectores, en el área metropolitana donde tomamos entre 200 y 250 locales de las grandes cadenas de comercialización.

En otras localidades del país, el interior de la provincia de Buenos Aires está con un cumplimiento del 75% y en las provincias, inclusive las más alejadas de la Pampa Húmeda, las grandes cadenas tienen muy buen cumplimiento, las cadenas regionales también.

Tenemos dificultades con los comercios de proximidad, ahí sí el programa tiene dificultades porque los márgenes que necesitan son muy altos y habría una desvirtuación del programa.

Hoy, a poco de terminar, creemos que el programa cumplió su objetivo que es asegurar una canasta que tenga que ver con el consumo del argentino medio, estabilizar precios; por lo menos el índice de noviembre del Indec fue sensiblemente menor en alimentos que el de octubre, a pesar de la influencia de la carne.

T.: ¿Cómo es la «canasta regulada» que se implementará tras el congelamiento?

R.F.: Estamos desde el 13 de diciembre conversando con todas las empresas una salida acordada, un acuerdo por un año con revisiones trimestrales y correcciones mensuales, que asegure este piso de 1.300 productos regulados, que opere como ancla en el resto de los precios y también como una posibilidad de compatibilizar política de ingresos de los trabajadores con un consumo diversificado medio.

Estamos tratando de sostener la cantidad de productos que integran la última resolución corregida, va a estar en orden de 1.350 a 1.400 productos; se va a mantener la calidad, algunos productos van a cambiar por pedido de las empresas, porque los discontinuan; estamos en una negociación que es bilateral, punto a punto para terminar de pulir.

El congelamiento retrotrajo precios, si bien estamos dispuestos a reconocer algún grado de recomposición de ese momento, nosotros con las declaraciones juradas que hacen los supermercados construimos una canasta espejo de 1.700 productos libres, donde lo que les estamos diciendo es que hicieron rentabilidad cruzada. Es cierto que en esta línea de productos tuvieron el precio estable, pero en la canasta libre lo movieron, entonces compensemos la rentabilidad.

Hoy por hoy tengo moderado optimismo que vamos a alcanzar el acuerdo y vamos a sostener arriba de 1.300 productos diversos y amplios, donde van a estar las grandes empresas y las marcas para asegurar el consumo medio.

Foto: Raúl Ferrari

T.: En esa canasta espejo, ¿qué orden de aumentos registraron?

R.F.: En la canasta espejo vimos un promedio en 60 días de 5,5% de aumento, respecto de cero que fue la canasta regulada. Entonces como hay rentabilidad cruzada, estamos proponiendo que compensemos en la salida de enero esa rentabilidad y no arranquemos con precios muy altos. Hay comprensión de las empresas, hay tironeos como tiene que haber en toda negociación, pero yo quisiera mantener el optimismo. Tenemos el lunes la previsión de tener el primer borrador cerrado.

La expectativa es que (el aumento) sea lo menos posible, si bien estamos conscientes que en algunos casos hay distorsiones y estamos dispuestos a corregirlas.

T.: ¿Cómo será la implementación de la canasta regulada en comercios de proximidad para que puedan participar del programa?

R.F.: Estamos esperando cerrar la canasta con los productores antes de avanzar con los comercializadores. Tendremos que fijar un precio diferencial por tamaño de comercio y ahí sí les vamos a exigir que lo cumplan. Sabemos que un comercio más chico necesita un precio mayor, estamos trabajando para ver cuál es ese margen, estamos dispuestos a aceptarlo, pero si llegamos a este acuerdo queremos que pongan la señalética y los productos tengan el precio que esperamos.

Esa es la segunda parte del trabajo, ahora queremos hablar con los productores y después con los comercializadores, y ahí incorporaremos el diferencial para los comercios de proximidad.

T.: ¿Creció la participación de productos de Precios Cuidados en las compras de los argentinos? ¿Funcionan como referencia?

R.F.: Según las estadísticas que tenemos de estimaciones privadas y de las propias cadenas de comercialización, hay un incremento promedio de 6% en últimos dos meses. Hay un 6% de incremento en ventas que tiene que ver con esta canasta de 1.335 productos. Es demandado e inclusive podemos ver como positivo que muchas cadenas, algunas chicas, de proximidad, caso Día, han puesto mucha señalética de Precios Cuidados como forma de propaganda y de acercar consumidores a sus locales.

Uno de los objetivos de política de precios que ha tenido la Secretaría desde que llegamos era consolidar una canasta +Precios Cuidados amplia, consolidada, que asegure un consumo medio, por eso ahora vamos a salir en acuerdo pero que siga teniendo vigencia y siga teniendo presencia.

T.: En el caso del pan se logró un acuerdo de mantener los precios hasta fin de año, ¿cómo sigue en enero?

R.F.: Uno de los puntos que va a entrar en la discusión de los fideicomisos es la bolsa de harina de 25 kilos, la harina industrial que se usa para la elaboración de pan y contraponer a eso el precio de kilo de pan acordado a cambio de esa bolsa a precio regulado. Uno de los objetivos del fideicomiso que estamos trabajando con Agricultura es regular el precio de la bolsa de harina, y sobre eso garantizar que aquellos molinos que reciban la bolsa a precio regulado la trasladen a las panaderías y las panaderías puedan elaborar el kilo de pan a precio regulado.

T.: El congelamiento en los precios de los medicamentos, ¿qué resultados dio? ¿Cómo continua?

R.F.: En el índice del Indec hubo una baja significativa del promedio del índice salud, bajó de 4,7% en octubre a 2,4% en noviembre, o sea que el programa funcionó y bien, lo que arrastra a la baja es el acuerdo de medicamentos, entre otras cosas. Ahora tenemos una reunión pendiente con Salud para ver la salida a partir del 7 de enero.

T.: ¿Cómo avanza la implementación de la Ley de Góndolas?

R.F.: Sacamos una resolución en estos días para mejorar la fiscalización, es una tarea que nos tenemos que dar con la discusión con las pymes; muchas pymes quieren entrar al programa porque es una forma de subirse a la góndola. Tenemos dos cosas que asegurar: la exhibición del producto de la pyme y el pago. Los productos de pymes que ingresen al programa van a tener que tener régimen de pago muy distinto a los 60 ó 90 días que pagan habitualmente.

El programa de cortes populares para las fiestas «está funcionando muy bien»

Así lo afirmó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en una entrevista exclusiva con Télam.

– T: En estos días está vigente el acuerdo de precios en cinco cortes de carne para las Fiestas, ¿cómo está funcionando?

– RF: Estamos muy bien, inclusive en las provincias los supermercados que era donde más teníamos miedo, las cadenas que han solicitado el abastecimiento lo han tenido y en las cadenas de Capital y Gran Buenos Aires el programa está funcionando muy bien; hemos visitado 100 locales y el informe que tengo es que sacando dos locales de Jumbo estaba todo señalizado, los cortes ofertados y la gente comprando.

Quiero destacar el trabajo de Julián Domínguez como Ministro de Agricultura, que trabajó en línea con nosotros con los frigoríficos exportadores para asegurar una parte de este abastecimiento a estos precios de los cinco cortes. La otra parte la hacen las grandes cadenas de supermercados que tienen faena y abastecimiento propio de carne, y entre los dos hasta ahora se está cubriendo bien la demanda de estos cortes.

Estamos conversando con Agricultura, tanto Domínguez como yo tenemos la visión de que la carne es un consumo esencial para los argentinos no sólo por la proteína sino que forma parte de la calidad de vida de los argentinos, es un legado del peronismo también el acceso a la carne masivo y estamos trabajando para compatibilizar el abastecimiento del mercado interno, que requiere 2,4 millones de toneladas por año para un consumo que supere los 50 kilos per cápita por año, con exportar también un nivel razonable.

– T: ¿Qué ocurrirá el año próximo con los siete cortes de carne a precios populares?

– RF: Estamos tratando de asegurar los siete cortes no exportables que lleguen también masivamente y que puedan estar al acceso de todos. No nos olvidemos que la carne ha sufrido un incremento de precios muy grande, así como el índice de alimentos ha tenido una baja, una parte importante por la cual esa baja no fue más pronunciada tiene que ver con la suba del precio de la carne que inclusive se va a reflejar ahora en el índice de diciembre, y sobre eso estamos trabajando.

Es una tarea difícil hacer compatible en un país que exporta alimentos y en un momento de precios internacionales muy altos el abastecimiento del mercado interno, pero este es un compromiso del presidente (Alberto Fernández), del Gobierno, del ministro de Agricultura y mío, y en ese sentido estamos los dos trabajando para alcanzar ese objetivo.

Una primera muestra con algún grado de éxito es lo que está pasando ahora con los cortes cuidados para las Fiestas, que está funcionando bien. Si realmente las evaluaciones dan bien lo vamos a tener firme en Año Nuevo. Este es un primer paso y sobre eso vamos a caminar.