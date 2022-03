Queremos gobernar y afrontar la responsabilidad de poner a este país de pie

«Los radicales gobernamos en más de 400 municipios del país. Somos una fuerza política con territorio, con una visión federal, unida, consolidada y con capacidad de gestión», resaltó Morales.

Del encuentro participaron el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; y los jefes de los bloques de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, y del Senado, Luis Naidenoff, entre otros.

«Estamos tratando de salir de una grieta, que les sirve a unos pocos pero no al país, y una coalición abre otra grieta, la del propio gobierno. Con las internas no se van a resolver los problemas que padece la gente», sostuvo Morales.

El titular del partido también cuestionó a los «halcones» de Juntos por el Cambio y, durante el evento, felicitó a los radicales y a la Coalición Cívica por haber acompañado el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde el principio, sin nombrar al PRO.

El sector radical Evolución, que encabeza Martín Lousteau, cuestionó a la conducción por no haberlos invitado oficialmente. El senador no estuvo porque viajó a Dubai, pero tampoco participó la presidente de la UCR porteña, Mariela Coletta, quien aseguró que no fue invitada.

«Hasta el día de la fecha nunca recibí un cronograma que detalle el encuentro, ningún llamado telefónico, y mucho menos la invitación a ser parte de la organización que como anfitriona me correspondería siendo el encuentro en mi propio distrito.

Este punto no solamente me parece un gesto desafortunado a la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires, sino también una falta de respeto hacia mi persona en la representación que nuestro partido me otorga», indicó Coletta en una carta enviada a Morales.