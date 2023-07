«Queremos que la mujer del Presidente explique qué hace con la plata nuestra” – NCN

La vicepresidenta del bloque de diputados nacional de la UCR, Karina Banfi presentó en febrero pasado un proyecto de ley para transparentar las actividades de la primera dama, sosteniendo que “el cónyuge de quién ejerce la presidencia hace uso y abuso de los recursos públicos” y pidió terminar rápidamente con esos excesos.

En la sesión de ayer miércoles 6/7, Banfi solicitó un apartamiento del reglamento para lograr el tratamiento del proyecto de ley “Régimen de transparencia del cónyuge presidencial”.

La diputada radical sostuvo “Quiero pedir un apartamento de reglamento que refiere a la creación de un régimen de transparencia de los cónyuges presidenciales. Creo importante que podamos trabajar algún tema que deje claro algunas cuestiones de vacío legal como es el rol de primera dama”.

“El/la cónyuge presidencial no son funcionarios, cuando se le pide algún tipo de información, te dicen que no son ni sujetos obligados a la ley de Ética Pública, ni sujetos obligados de la ley de Acceso a la Información Pública porque no tienen ninguna responsabilidad institucional. Mientras tanto, hacen y deshacen con la plata de todos los argentinos, entonces para terminar con esta arbitrariedad presenté el proyecto de ley Régimen de transparencia del cónyuge presidencial”, explicó.

De ésta manera, Banfi enfatizó en que “resulta que la primera dama, Fabiola Yáñez, cuando quise saber cuál había sido su actividad en la cuarentena, respondió, obligada, porque primero no respondió y después la Secretaría General respondió, que como no era funcionaria pública no tenía una agenda institucional y no tenía que rendir cuentas. Me obligaron a tener que ir a la justicia y la señora Yáñez usó los abogados del Estado para iniciar y continuar un juicio, que gané en primera instancia y que ella apeló porque no quería entregar la información y volví a ganar”.

“No tuve la información requerida porque, lamentablemente, la señora no guardó los tickets ni las facturas de los gastos que hizo con el dinero del erario público en los distintos viajes que llevó adelante, por ejemplo, tiene agujeros y baches en la agenda que hizo en Roma, en donde se tomó días sin ningún tipo de actividad. Esas son las cosas que queremos saber. Eso es lo que todos los argentinos tienen que saber”, describió la diputada nacional.

Karina Banfi agregó: “Entonces lo resolvemos de esta manera: es un proyecto muy sencillo, todas las actividades que desarrollen los cónyuges presidenciales estarán sujetos a una resolución presidencial en donde se le asignará un presupuesto que luego podrá rendir. No me meto con la figura de los cónyuges presidenciales si debería existir o no, si quiere lo debatimos en otra oportunidad. Sí me parece que es importante que estas personas puedan rendir cuentas, estén sujetas a algún marco y no te vengan a decir que no las compete nadie. Otra de las restricciones que pone esta ley es efectivamente que solamente se interprete cónyuges a la figura de cónyuges”

“Me parece que nos debemos esto principalmente cuando en el marco de estos años no ha habido ninguna política de transparencia. A 10 días de cumplir 3 años de la fatídica foto del cumpleaños de Fabiola en Olivos, creo que nos merecemos este Congreso en donde está la representación del pueblo, que nosotros podamos tener un aire republicano. Queremos que efectivamente se rinda cuentas de cada uso del dinero que hacemos cada uno de nosotros. Así como nosotros rendimos cuentas, también queremos que la señora Yáñez explique qué hace con la plata nuestra”, concluyó Karina Banfi