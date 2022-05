«Queremos un presidente radical» – NCN

A través de un comunicado de prensa, el partido anunció que, de cara al 2023, buscarán «consolidar» y «ampliar» la alianza con el PRO y la Coalición Cívica.

En los discursos, hubo un fuerte rechazo a los «populismos de derecha», en un tiro por elevación al acercamiento del ala dura del partido amarillo a Javier Milei.

La Unión Cívica Radical (UCR) renovó su convención nacional, el órgano clave que se encarga de diseñar la estrategia electoral del partido,donde se eligió como presidente del órgano a Gastón Manes. Como resultado de la convención, el partido realizó un comunicado en el que no solo ratificaron su posición dentro del bloque de JxC, sino que también advirtieron que buscarán consolidar un presidente radical.

A su vez, el histórico partido se diferenció del PRO y advirtió por el libertario Javier Milei. Los radicales aseguraron que “adversarios son los populismos de izquierda y de derecha” y el titular del partido y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, advirtió: «Tenemos que pararnos en los valores de la UCR y no tomar el atajo de la antipolitica».

La convención nacional se llevó a cabo en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, en ciudad bonaerense de La Platael. En el documento del encuentro, el partido remarcó «la voluntad de compromiso que requiere el respeto de las reglas que regulan la coalición y la subordinación de las pasiones y las ambiciones al logro del objetivo común» el cual, segun definieron, es: «Sacar a este país de la espiral de la decadencia».

Asimismo, los boinas blancas sentenciaron, «Lo afirmamos con toda claridad: vamos a trabajar para tener un presidente radical».

«Vamos a trabajar para dar gobernadores radicales a todas las provincias. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el próximo Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea radical. Y vamos a seguir trabajando para que muchos más intendentes y jefes de comuna sean de origen radical. Para cumplir con estos objetivos un partido fuerte y unido es esencial», señalaron.

El titular del partido, el gobernador, Gerardo Morales, fue el último orador del encuentro y afirmó que «las políticas neoliberales han fracasado también en el país y no las vamos a abrazar». Luego, agregó: «Tenemos que pararnos en los valores del radicalismo y no tomar el atajo de la antipolitica. Hoy más que nunca UCR»

En su exposición, Morales expresó su rechazo a la figura de Javier Milei y rechazó también el acercamiento de algunas figuras del PRO, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, hacia el diputado de La Libertad Avanza.

En cuanto a las elecciones de 2023, el gobernador fue claro en postular que el próximo candidato debería ser radical y hasta se animó a decir, «Aquí está el próximo presidente de la Argentina, que va a ser Facundo Manes o voy a ser yo» desafió.

Por su parte, Gastón Manes sostuvo, «Nosotros no tenemos dueño y tampoco elegimos presidente mediante el tuit de ningún iluminado. A los populistas esta vez les tocará perder. A los de izquierda y a los de derecha. Los mejores momentos de la UCR tienen que ver cuando el componente nacional y federal aparecen juntos, con fuerza, detrás de un proyecto común a todos los argentinos», expresó.

En esa misma línea, el jefe del bloque de diputados del radicalismo, Mario Negri, afirmó que los “reales adversarios en el tipo de sociedad al que aspiramos construir son los populismos» y añadió que «hay dos tipos, el de izquierda y el de derecha”.

“El populismo de derecha, aquí y en el mundo, es hermano de la anarquía. Cabalga con la queja, el cansancio, la desilusión y la frustración de una enorme cantidad de argentinos”, dijo el cordobés. “¿En qué país se inspiran los nuevos iluminados? ¿Dónde se aplican esas recetas? ¿Quiénes se benefician de la anarquía y la falta de orden? ¿Por qué la salud y la educación deben ser exclusivamente privadas? No nos engañen, en ese país habría menos seguridad; más bandas criminales; menos ley y más injusticias. Por eso debemos contribuir debatiendo, no gritando. Proponiendo ideas viables y comparando modelos. Queremos compartir y discutir ideas, no pasiones y odios”, sentenció.