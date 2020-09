Quién es Alcira Figueroa, la mujer que reemplazaría a Juan Ameri: Es hora de los militantes y de las mujeres

Figueroa ocupó el cuarto lugar en la lista de diputados provinciales en 2017. En aquel año también se sancionó la Ley 2.741 que establece la paridad de género en ámbitos de representación política. Dicha normativa -que divide el 50% de las bancas entre hombres y mujeres- especifica que, ante algún reemplazo, se debe respetar el género del legislador saliente. Sin embargo, la ley sancionada es posterior a dicha elección, por lo que la banca sí le corresponde a Figueroa.

“Es la hora de los militantes, los movimientos sociales y de las mujeres. Esto me llena de emoción y también de una enorme responsabilidad”, dijo Figueroa en comunicación con La Mañana de Víctor Hugo.

“Nos merecemos tener un espacio por la situación que estamos viviendo hoy en Salta. Tenemos un avance de la pandemia muy grande con muchísimas familias afectadas y no tenemos recursos del Estado. Las familias no podemos afrontar esta tremenda crisis sociosanitaria y ambiental”, expresó la futura diputada.

Figueroa, nacida en Hipólito Yrigoyen, una ciudad del departamento de Orán, aseguró sentir “una gran emoción y una enorme responsabilidad” y agradeció a todas las mujeres del país que se expresaron en las redes sociales reclamando que sea una feminista quien ocupe la banca de Ameri.

“Vi la cobertura de algunos programa de televisión y me fuí enterando. Creo que Sergio Massa actuó correctamente y se expresó muy bien sobre la situación. Fue contundente el repudio ante este hecho doloroso que una vez más nos expone a las mujeres a la violencia de género”, sostuvo.

“Para mi se trata de un hecho de violencia machista porque no solo por el hecho en sí, sino también por la exposición de que tenía él como figura pública. Un hecho íntimo debe quedar en el entorno privado. Acá se vio como algo normal. En Salta tenemos una sociedad muy patriarcal, tenemos patrones muy marcados por la cultura autoritaria y machistas”, expresó la antropóloga.

Al ser consultada por Ameri, Figueroa contó que con él no tuvo mucho trato pero recordó que ya tenía algunas denuncias de violencia. “A principio de año hubo una movida muy fuerte en las redes sociales por otras conductas de violencia de género hacia algunas mujeres del espacio. Nosotros encabezamos el repudio pero no se pudo actuar porque no había pruebas contundentes ni denuncias formales por lo cual no se podía tomar ninguna medida” completó Figueroa.