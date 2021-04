¿Quién es Cecilia Nicolini, la mujer clave para que Argentina produzca la vacuna Rusa? – NCN

Acaso una de las noticias más resonantes de la jornada de ayer, y acaso una de las mejores de los últimos tiempos, fue que nuestro país, a partir de junio, será el primer país de Sudamérica en producir la vacuna Sputnik V.

Según informo el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), la empresa farmacéutica Laboratorios Richmond Sacif produjo el primer lote de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V en la Argentina, que será enviado al Centro Gamaleya para que realice el control de calidad, en tanto que la producción a gran escala está prevista para dentro de 60 días.

Pero detrás de la adelantadora primicia, hay una mujer argentina que tiene un gran porcentaje de intervención para que pueda darse la creación de la denominada “Sputnik VIDA”.

Se trata de la asesora presidencial Cecilia Nicolini, quien ya viene teniendo una importante implicancia en los últimos meses por su gestión de la llegada de las vacunas contra el coronavirus desde Moscú, Rusia.

En los últimos días, su nombre cobró mayor relevancia, porque viajó y se integró a la gira que el ministro de Economía, Martín Guzmán, encabezaba en Moscú.

Argentine Health Minister @carlavizzotti and Presidential Adviser @cecilianicolini celebrate the production of #SputnikV at @richmond_lab.

Argentina was the first Latin American country to officially register #SputnikV and is now the first to manufacture it in the region. pic.twitter.com/WkmFox7wZT

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 20, 2021