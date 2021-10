Quién es el asesino del diputado David Amess y qué le ha llevado a apuñalarlo

El diputado conservador británico, David Amess, ha fallecido este viernes tras ser apuñalado mientras atendía a los ciudadanos de su circunscripción en Essex (sureste de Inglaterra). El supuesto autor de los hechos ha sido un joven de 25 años que, según ha informado la policía, ya ha sido arrestado.

El incidente, que guarda similitudes con el asesinato de la diputada laborista Jo Cox en 2016 -aunque todavía se desconoce el móvil-, se produjo donde Amess atendía, como cada viernes, a los ciudadanos de su circunscripción de Southend West.

Por el momento no han trascendido detalles de la investigación, aunque el periódico The Guardian apunta que la policía antiterrorista está colaborando en la investigación del apuñalamiento, pese a que sigue dirigida por la policía de Essex. Según el medio británico la policía antiterrorista suele participar en investigaciones de este tipo hasta que se identifique un motivo no terrorista, que por el momento no se conoce.

«Un hombre ha sido arrestado bajo la sospecha de asesinato después de que un hombre fuera apuñalado en Leigh-on-Sea», señaló un comunicado de las fuerzas del orden de Essex.

La policía agregó que el herido fue atendido por los servicios de emergencia, pero, «tristemente, murió en el lugar».

«Un hombre de 25 años fue rápidamente detenido por supuesto asesinato después de que los agentes llegasen al lugar, y se ha recuperado un cuchillo», agregó la nota, que señala que las fuerzas de seguridad no buscan a nadie más en relación con este ataque.

El diputado, de 69 años y que ostentaba el título de «caballero», era parlamentario desde 1983. Los políticos han comenzado ya a condenar el ataque a su colega, mientras que el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, ha suspendido una reunión con sus ministros.

El exlíder del Partido Conservador Iain Duncan Smith dijo en Twitter que «este comportamiento agresivo y violento no puede ser tolerado en política ni en ningún otro aspecto de la vida».

El líder del opositor Partido Laborista, Keir Starmer, expresó su «horror» y «consternación» por la noticia, mientras que el alcalde de Londres, Sadiq Khan, mostró su solidaridad con «la familia y el personal» de Amess «en este difícil momento».