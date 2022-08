Quién es el juez Gallardo: del embargo de parte del sueldo a Aníbal Ibarra a sus fallos contra Macri y Larreta

Si bien las mayores pujas entre la política y la Justicia suelen darse en el fuero federal con sede en Comodoro Py, el plano local no está exento de idas y vueltas en torno a los fallos. Y el juez Roberto Gallardo, que viene de ordenarle a Horacio Rodríguez Larreta el repliegue de la Policía porteña, es uno de los que más cruces ha tenido con la Jefatura de Gobierno.

El magistrado es titular del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°2 de la Ciudad. De bajo perfil público, desde su despacho en el edificio de la Justicia porteña en la calle Suipacha ha firmado resoluciones con las que se ha ganado el repudio y las críticas de las autoridades porteñas.

En lo que va del año eso ocurrió al menos en dos ocasiones que tomaron amplia difusión. La última fue el lunes pasado cuando le ordenó al jefe de Gobierno porteño que cese la intervención de la Policía de la Ciudad en todo lo relacionado a la vicepresidenta, su custodia y su domicilio. Rápidamente el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro anunció su recusación y lo calificó: «Es un juez kirchnerista».

El juez Gallardo dijo que Rodríguez Larreta «debería empezar a leer la Constitución»

Antes de ese episodio que se terminará de dirimir con la actuación de la Cámara que definirá si hace o no lugar a la recusación, Gallardo le había causado otro dolor de cabeza a Larreta. Fue el 12 de abril pasado cuando todo se resumió bajo títulos como «el juez Gallardo ordenó a la Ciudad la suspensión del sistema de reconocimiento facial«.

El lunes Gallardo le ordenó a Larreta que repliegue a la Policía de la Ciudad de la casa de Cristina Kirchner.

La medida se tradujo en una serie de allanamientos y órdenes de recolección de pruebas para determinar si se habían recopilado datos de personas que no formaban parte del listado de prófugos de la Justicia. En un listado que se conoció por aquellos días el Juzgado daba cuenta que se habían registrado datos de dirigentes como Cristina Kirchner y decenas de representantes oficialistas y opositores, entre otras personas.

El enfrentamiento no sólo fue en el escenario público sino que tuvo su capítulo en la Justicia: hace casi un mes lograron apartarlo de la causa por decisión del Tribunal Superior de Justicia porteño.

Gallardo y sus fallos contra Macri

Pero los enfrentamientos con la Ciudad no sólo fueron bajo la gestión de Larreta, sino que también hubo fallos que lo pusieron en controversia con la gestión encabezada hasta 2015 por Mauricio Macri.

Horacio Rodríguez Larreta recusará al juez Gallardo: «Dejen de echarle nafta al fuego»

En enero de 2008 firmó un fallo en el que ordenó al Ejecutivo porteño la reincorporación de 2.300 empleados cesanteados por la Ciudad. Ese mismo año también fue noticia al frenar una licitación para renovar las paradas de colectivos y carteles de señalización impulsada por el macrismo para direccionar el negocio de la publicidad callejera.

En 2010, a su vez, ordenó desconectar un gigantesco cartel luminoso que había frente al Obelisco bajo el argumento de que era un riesgo para la seguridad vial: lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura pero el proceso no logró su remoción. No fue la única vez que lo denunciaron.

Dos años antes, y con su perspectiva social del derecho, también le puso una multa a Macri: fueron 1.500 pesos diarios del 2008 mientras no cumpla con la orden de poner en funcionamiento una sala de primeros auxilios que funcionaba de manera precatia en Villa Soldati.

También contra Ibarra, La Rural y el Casino flotante

Hacía poco tiempo que ocupaba su cargo en el Juzgado porteño cuando la Ciudad estaba gobernada por el peronista Aníbal Ibarra. En aquel entonces tampoco se ahorró fallos que despertaron rispideces con el Gobierno.

Aníbal Ibarra: el ex jefe de Gobierno porteño fue embargado por Gallardo.

Primero dispuso la creación de un subsidio a cartoneros y trabó depósitos por $1.100 millones que estaban a nombre de la Ciudad para financiarlo. Para aquel entonces venía de una medida aún más controversial: le había embargado parte del sueldo a Ibarra y otros funcionarios por las demoras en el cumplimiento de un fallo que ordenaba reubicar a familias que vivían en hoteles de la ciudad sin condiciones de ser habitados.

A su vez, en 2005 estampó su firma en una resolución donde ordenó la clausura del Casino flotante de Puerto Madero y de la sede de La Rural de Palermo por irregularidades.

Vallado: Gallardo fue recusado y apuntó a Larreta

Este miércoles 31 de agosto el juez salió al cruce del Gobierno porteño tras el planteo de recusación que presentó Larreta para apartarlo de la causa por el vallado y la custodia de la vicepresidenta.

Legisladores del FdT pidieron la renuncia de Marcelo D’Alessandro y la interpelación de Rodríguez Larreta

A la salida de los tribunales porteños aprovechó para criticar al jefe de Gobierno porque «acusa a los jueces de K pero se confunde: Constitución se escribe con C. Yo no soy ni K ni M ni R, soy un juez de la Constitución. El problema del jefe de Gobierno es con la Constitución, no conmigo».

El magistrado porteño dijo que no se siente perseguido por el gobierno larretista si no que lo preocupa «que el jefe de Gobierno invite a no cumplir una orden judicial» porque «eso nos pone en una situación de anomia social».

En el cierre, se preguntó: «¿Cómo le podemos pedir a un ciudadano común que cumpla con la ley cuando el propio jefe de Gobierno dice que no la va a cumplir. Su vocación republicana está bastante en tela de juicio».

