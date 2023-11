Quién es Fátima Florez, la pareja de Javier Milei popular por sus imitaciones a Cristina Kirchner

Su nombre resuena hoy tras conocerse el resultado de las elecciones a la presidencia de Argentina, en las que Javier Milei ha resultado victorioso. Ella es María Eugenia Flórez, más conocida como Fátima Flórez, por ser una de las mejores imitadoras de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Aunque sus habilidades actorales no quedan ahí.

Bailarina, actriz y humorista

Fátima tiene alma de artista desde pequeña. Debutó como bailarina en los musicales de Pepe Cibrián Campoy, aunque tuvo que terminar sus estudios como parte de la tradición familiar: su padre es arquitecto y su madre profesora de geografía. «Por ahí a veces cuando era tan chiquita y también un poco de más grande, uno seguía los mandamientos de la familia, el mandato familiar, que era estudiar y prepararse. Yo siempre soñaba con ser artista, era mi sueño».

Más tarde se trasladó a Perú y conoció a su exmarido Norberto Marcos, que fue también su productor hasta finales de 2022, cuando se separaron tras 20 años de relación.

En 2012, cuando comenzó a trabajar en el programa Periodismo para todos, emitido por Canal 13, Fátima ya había trabajado en otros programas de televisión, aunque fue aquí cuando los argentinos empezaron a conocerla más. Solo un año después estrenaba su propio espectáculo en el teatro, ‘Fátima Florez es Única’ en el que interpreta a 30 personajes diferentes, y desde entonces no se ha bajado del escenario.

La Iglesia ‘la salvó’

Aunque su adolescencia no fue fácil. En varias entrevistas con Teleshow, Florez habló sobre sus problemas alimenticios, «Me veía en el espejo y no veía la realidad. No comía. Empecé con problemas hormonales, llegué a pesar un poco más de 40 kilos y los médicos se dieron cuenta de que no me estaba alimentando. En ese momento tenía la autoestima como un felpudo». Fue entonces cuando se acercó a la Iglesia, «comencé a leer la Biblia y a quererme más y eso me ayudó muchísimo».

Ajena a la política

A Milei le conoció en el programa de Mirtha Legrand, en diciembre de 2022, y su relación comenzó meses después, cuando ella ya estaba separada. Sin embargo, lo de esta pareja no es algo político. Ella ha afirmado en numerosas ocasiones estar completamente alejada de la política: “Ay, yo de política, no entiendo nada de nada. Cuando hago personajes políticos como Cristina, tengo guionistas. En lo de Lanata tenía un guionista, pero si me preguntás a mí, yo, Fátima, no creo que haya que opinar de política”. Además, añadía que «En la política te ensuciás».

Sin embargo, sí se ha pronunciado sobre las marchas feministas en su país, «Si marcharía Por Ni una Menos. Siempre a favor de las mujeres y que se termine con la locura de los femicidios».