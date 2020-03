¿Quién es la única funcionaria que estuvo contra el escrache a Mauricio Macri?

El ex presidente escrachado en avión. Foto: Twitter.

El ex presidente Mauricio Macri fue víctima de un escrache en un avión de la aerolínea Avianca mientras viajaba hacia Bogotá en primera clase junto a su esposa, Juliana Awada.

Una usuaria de Instagram compartió el video -de apenas unos pocos segundos- en donde quedó registrado cómo le dijo “ladrón, arruinaste al país. ¿No te da vergüenza?” al ex mandatario. La mujer acompañó la grabación con el texto: “Acá tranky viajando con este hijo de re mil p…”.

El video se hizo viral rápidamente y se difundió por la red social Twitter. Fue en esa misma plataforma donde una funcionaria de la actual gestión del presidente Alberto Fernández expresó su claro rechazo al escrache. La funcionaria en cuestión es Vilma Ibarra, quien encabeza la Secretaría Legal y Técnica.

“Siempre en contra de los escraches”, escribió la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia en la red social. Su breve mensaje derivó en muchísimas respuestas entre quienes elogiaron su postura antigrieta y los que cuestionaron que el ataque verbal a Macri fuera realmente un escrache.

Así mismo, hubo quienes criticaron su actitud, argumentando que durante el macrismo no se actuó de la misma forma contra los ataques a ex funcionarios o referentes del kirchnerismo.

Video del escrache. Twitter.

Ibarra fue la elegida por Alberto Fernández para ordenar la transición de Gobierno y dialogar con el macrismo durante la misma.

En el año 2000 fue elegida diputada porteña, y en 2001 asumió como senadora por la ciudad de Buenos Aires por la Alianza hasta 2007, cuando juró como diputada hasta el año 2011. La licenciada en Derecho es la hermana del ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, a quien defendió en el juicio político que afrontó por el incendio de Cromañón.

Vilma Ibarra, NA.